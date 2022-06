Mercato: accord total pour le transfert de Mané au Bayern, selon la presse allemande et britannique

Tout est bouclé pour le transfert de Sadio Mané de Liverpool au Bayern Munich, indique la presse allemande et britannique ce vendredi. Le montant de la transaction pour l'attaquant sénégalais s'élèverait à environ 40 millions d'euros, bonus compris.

L’un des gros feuilletons de ce début d’été devrait arriver à son terme. Selon Sky Sport Allemagne, Bild et The Athletic ce vendredi, un accord total a été trouvé pour le transfert de Sadio Mané au Bayern Munich. D'après les premiers chiffres qui fuitent dans la presse allemande, l’international sénégalais (89 sélections, 31 buts), en fin de contrat avec Liverpool dans un an, rejoindrait le club allemand pour environ 40 millions d’euros, bonus compris. The Athletic précise que Mané va signer un contrat de trois ans et va passer sa visite médicale la semaine prochaine.

Le champion d’Afrique 2022 (30 ans) est envoyé avec insistance en Bavière depuis plusieurs semaines. Mercredi, Fabrizio Romano indiquait qu’un accord entre le joueur et le Bayern avait déjà été trouvé. Le champion d’Allemagne en titre aurait donc réussi à se mettre d’accord avec Liverpool. L'officialisation de l'arrivée de Darwin Nunez sur les bords de la Mersey a probablement favorisé ce deal.

L'un des prétendants au Ballon d'or

Arrivé à Liverpool en 2016 après deux saisons accomplies du côté de Southampton, Mané a remporté la Premier League en 2020 ainsi que la Ligue des champions 2019. Cette saison, celui qui est un fervent supporter de l'OM a trouvé le chemin des filets à 23 reprises et donné cinq offrandes. L’ancien joueur du FC Metz est l’un des principaux rivaux de Karim Benzema dans la course au Ballon d’or, remis en octobre prochain.