Mercato: Al-Khelaïfi souligne la "détermination" de Dembélé à rejoindre le PSG

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, n'a pas manqué de souligner la "détermination" d'Ousmane Dembélé pour rejoindre Paris, alors que l'arrivée de l'international français a été officialisée ce samedi. En plein feuilleton Mbappé, difficile de ne pas voir dans les mots du dirigeant un nouveau message adressé, implicitement, à ce dernier.

Ousmane Dembélé est un nouveau joueur du PSG. Attendue depuis plusieurs jours, l'officialisation du transfert de l'ancien joueur du Barça a été faite ce samedi matin par le club de la capitale. L'ailier de 26 ans a paraphé un contrat de cinq ans, jusqu'en 2028, pour une opération atteignant 50 millions d'euros.

Mais c'est surtout le communiqué publié par les champions de France qui attire l'oeil. Dans celui-ci, on peut lire les premiers mots du président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, pour saluer l'arrivée du champion du monde 2018. Et le vocabulaire employé par le dirigeant ne semble pas innocent en pleine affaire Mbappé...

"La passion et la détermination manifestées par Ousmane (...) correspondent à l'attitude requise pour tous nos joueurs"

"Nous sommes ravis d'accueillir Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain où il sera un joueur important et engagé pour notre club. La passion et la détermination manifestées par Ousmane au moment de rejoindre le PSG sont fantastiques et correspondent à l'attitude requise pour tous nos joueurs. Nous sommes fiers de compter un autre vainqueur français de la Coupe du monde au Paris Saint-Germain au moment d’entrer dans une nouvelle grande ère pour notre club."

"Passion", "détermination", "attitude requise"... Autant de mots bien choisis qui ne sont pas sans rappeler ceux employés lors du transfert de Gonçalo Ramos, un peu plus tôt dans la semaine ("un jeune joueur international fantastique, ultra-motivé et qui se bat pour l'équipe (...) Ce sont ces types de joueurs qui sont l'avenir de notre grande institution").

Libre en juin 2024, Kylian Mbappé n'a pas souhaité activer la troisième année optionnelle de son contrat avec le PSG. Le champion du monde 2018 n'a pas non plus voulu signer une prolongation ou accepter l'offre XXL d'Arabie saoudite lors du mercato. L'attaquant de 24 ans entend aller au bout de son contrat et jouer la saison 2023-2024 avec le Paris Saint-Germain. Une envie qui ne passe pas vraiment auprès de la direction parisienne.