Mercato: ancienne cible de l'OM, Zaha va débarquer à Galatasaray

Libre après l'expiration de son contrat avec Crystal Palace, Wilfried Zaha est en négociations officielles avec Galatasaray, annonce le club turc sur son compte Twitter. L'attaquant ivoirien était un temps une piste de l'OM en attaque.

L'ex-attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha, désormais libre après l'expiration de son contrat à l'issue de la saison écoulée, va rejoindre Galatasaray. Le club turc a annoncé dans un communiqué qu'il discutait avec le joueur concernant un futur transfert.

Un moyen de pression

"Des négociations officielles ont commencé avec le joueur concernant le transfert du footballeur professionnel Dazet Wilfried Armel Zaha dans notre club", écrit simplement le club sur Twitter. Une façon de faire pression sur l'attaquant qui, libre de tout contrat, s'est vu proposer "une offre record" de la part de Palace, son ancien club, selon le journaliste mercato Fabrizio Romano.

The Athletic annonce de son côté qu'un accord n'a pas encore été trouvé entre les deux parties. Le joueur est d'ailleurs toujours à l'entraînement avec les Eagles, en attendant de solutionner son avenir. Le joueur de 30 ans pourrait être la deuxième recrue du mercato de Galatasaray, après la signature de Cédric Bakambu. Wilfried Zaha était d'ailleurs un temps dans le viseur de l'OM, qui avait reçu une proposition de la part de son agent.

Un retour prolifique

Wilfried Zaha a été l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de Palace, après avoir son retour au sein du club du sud de Londres en 2015, en provenance de Manchester United. L'attaquant avait rejoint l'académie des Eagles à l'âge de 12 ans et avait fait ses débuts chez les professionnels en 2010 lors d'une défaite 2-1 à domicile contre Cardiff City. Il a disputé plus de 450 matches pour Crystal Palace, inscrivant 90 buts et délivrant 76 passes décisives.