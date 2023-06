Mercato: De Gea, Coufal, Zaha... Le onze des joueurs libres au 1er juillet

Le début du mois de juillet lance aussi la valse des footballeurs libres. Si certains joueurs ont déjà trouvé leur prochain club, d'autres cherchent encore un nouveau défi à relever. Il y a de jolis coups à boucler ou des paris à tenter.

Depuis quelques années, de nombreux joueurs ont choisi d'aller au bout de leur contrat avec un club pour signer librement où bon leur semble pendant l'été. Le mercato 2023 ne fait pas exception.

Certains joueurs, même si ce n'est pas encore officialisé, ont déjà trouvé leur future destination comme Milan Skriniar, Daichi Kamada, Marco Asensio, Marcus Thuram ou encore Caglar Soyuncu et Inigo Martinez... D'autres, en revanche, cherchent encore et il y a de quoi façonner un joli onze avec ces joueurs sans contrat au 1er juillet.

David de Gea

Arrivé à Manchester United à l’époque de Sir Alex Ferguson, David de Gea possède actuellement l’un des plus gros salaires du club. Si le gardien espagnol a accepté de prolonger en réduisant ses émoluments, Erik ten Hag, qui veut recruter André Onana, a poussé les Red Devils à retirer leur proposition pour en soumettre une nouvelle revue à la baisse. Cette fois, le vétéran de 32 ans n’a pas (encore) accepté de signer et les rumeurs d’une offre XXL en provenance d’Arabie saoudite pourrait le pousser à quitter l’Angleterre.

Vladimir Coufal

Si West Ham a eu du mal en Premier League, le club londonien a remporté la Conference League. Pas au mieux en championnat, Vladimir Coufal a aussi enchaîné les bonnes performances lors du parcours européen sans faute des Hammers. Après avoir voulu s’en aller en janvier, le latéral droit tchèque devrait partir cet été.

A moins que David Moyes de lui garantisse une place de titulaire indiscutable. Dans le cas contraire, le Tchèque qui aura 31 ans fin août risque de plier bagages. Cet hiver, le Bayer Leverkusen voulait le recruter et le club allemand pourrait rapidement revenir à la charge.

Yerry Mina

Ephémère joueur du Barça, Yerry Mina s’est installé parmi les cadres d’Everton depuis 2018 mais a fini par perdre sa place ces derniers mois. Après deux saisons compliquées à lutter pour le maintien avec les Toffees, le Colombien va partir libre lors du mercato. Evoqué à Lens, le défenseur central de 28 ans n’a pas encore choisi son prochain club. Outre les Nordistes, le Celta Vigo ou encore Fulham et Besiktas s’intéresseraient à lui.

Joël Veltman

Arrivé à Brighton en provenance de l’Ajax, Joël Veltman a convaincu chez les Seagulls. Encore titulaire cette saison après l’arrivée de Roberto de Zerbi, le Néerlandais a pourtant perdu sa place dans l’axe pour basculer sur le côté droit de la défense. S’il peut dépanner comme latéral, le Batave de 31 ans reste un central de formation et l’ancien capitaine ajacide possède de l’expérience à revendre.

Gerardo Arteaga

L’avenir de Sead Kolasinac presque bouclée (il pourrait signer à l’Atalanta) et son replacement dans l’axe à l’OM, le prive d’une place de latéral gauche dans ce onze des joueurs libres cet été. A la place, certains clubs de Ligue 1 pourraient bien être tentés par Gerardo Arteaga. International mexicain aux 19 sélections vient tout juste de se retrouver mêlé dans une bagarre générale lors d’un Mexique-Etats-Unis au mois de juin.

Mais cela n’enlève rien à ses qualités et encore moins à ses performances sous le maillot de Genk en D1 belge (2 buts et 2 passes en 32 rencontres). Attention tout de même à son caractère un peu bouillant qui lui a valu 8 cartons jaunes et 1 expulsion directe cette saison outre-Quiévrain.

Ellyes Skhiri

Pisté par l’Olympique Lyonnais lors du mois de janvier, Ellyes Skhiri avait décidé de rester à Cologne jusqu’à la fin de son contrat. Flatté de l’intérêt des Gones, le milieu tunisien formé à Montpellier pourrait encore faire l’objet d’une approche de Lyon cet été. Désormais libre, le joueur de 28 ans plait aussi au FC Séville.

Alex Oxlade-Chamberlain

Après six ans à Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain a fait les frais de la révolution entamé par le club anglais pour reforger son effectif. Pas indiscutable, l’Anglais qui fêtera ses 30 ans à la mi-août bénéficie d’une sacrée expérience. Capable de jouer sur un côté, Jürgen Klopp l’a surtout utilisé au milieu de terrain. Là encore les prétendants ne manquent pas et son avenir pourrait s’écrire à Brighton, à Aston Villa ou même en première division saoudienne où son CV ronflant lui vaudrait un joli contrat.

Wilfried Zaha

Star de Crystal Palace, Wilfried Zaha est capable de jouer à tous les postes de l’attaque mais sort d’une saison moyenne (7 buts et 2 offrandes) avec les Eagles en Premier League. Cela n’empêche pas plusieurs équipes de s’intéresser à lui. Outre une prolongation chez les Londoniens, l’internation ivoirien pourrait aussi rebondir ailleurs en Angleterre voire au PSG qui a noté son nom parmi ses recrues éventuelles. A moins qu’une fabuleuse offre en provenance d’Arabie saoudite ne parvienne à le convaincre de faire ses adieux à l’Europe.

Ben Bereton Diaz

Du haut de ses 14 buts et 4 passes décisives, Ben Bereton Diaz sort d’une belle saison en Championship. Insuffisant pour être promu en Premier League mais pas pour séduire en Europe.

Le Chilien de 24 ans est régulièrement annoncé en Liga, notamment à Villarreal, mais rien n’a été bouclé. En 2022, son nom avait été cité à l’OGC Nice ou encore à Leeds. Capable de jouer sur l’aile mais aussi à droite ou dans l’axe, il ne devrait pas manquer de courtisans pendant l’été.

Jonathan Bamba

Champion avec le LOSC en 2021, Jonathan Bamba n’a pas prolongé avec les Dogues. Libre à partir du 1er juillet, le joueur franco-ivoirien garde une belle cote en France. Le nom du milieu offensif revient avec insistance à l’Olympique de Marseille depuis quelques jours. La préférence de Marcelino pour 4-4-2 avec de vrais joueurs de couloir pourrait séduire le futur ex-Lillois.

Moussa Dembélé

Arrivé à Lyon avec l’étiquette de grand espoir en 2018, Moussa Dembélé ne laissera pas un souvenir impérissable chez les Gones. A l’image de sa dernière saison, bouclée sur 3 buts en 28 bouts de matchs, l’attaquant de 26 ans a déçu dans le Rhône. Souvent laissé sur le banc par Laurent Blanc, le buteur formé au PSG a pourtant gardé une belle cote outre-Manche. Le souvenir de son excellent passage au Celtic pourrait bien lui ouvrir les portes de la Premier League où Everton pense à lui. En Allemagne, l'Eintracht Francfort s'imaginerait bien faire de lui le remplaçant de Randal Kolo Muani.

Le onze des joueurs en fin de contrat (en 4-2-3-1)

David De Gea - Vladimir Coufal, Yerry Mina, Joël Veltman - Gerardo Arteaga- Ellyes Skhiri, Alex Oxlade-Chamberlain - Wilfried Zaha, Ben Bereton Diaz, Jonathan Bamba - Moussa Dembélé.