PSG: les images de Mbappé au centre d'entraînement, de nouveau tout sourire avec les supporters

Comme deux jours plus tôt, Kylian Mbappé a été aperçu à la sortie du centre d'entraînement parisien ce lundi. L'attaquant s'est encore montré tout sourire, malgré le lourd contexte qui pèse autour de son avenir.

Comme si de rien n'était. Loin du Japon et de la préparation de ses coéquipiers, Kylian Mbappé continue de s'entraîner avec les lofteurs, dans le centre d'entraînement de Poissy, le Campus PSG. L'attaquant parisien est de nouveau apparu tout sourire à la sortie de la séance du jour aux alentours de 15h, saluant les supporters présents malgré la pluie, acceptant des photos et signant des autographes, comme ce samedi.

Une offre démentielle venue d'Arabie saoudite

Le capitaine des Bleus a été écarté par son club du stage de pré-saison au Japon et en Corée du Sud après son refus de prolonger son contrat, qui court jusqu'en 2024, d'une saison supplémentaire. Paris, qui ne souhaite pas le voir partir libre au terme de la saison, semble prêt à le vendre à partir du 31 juillet prochain. Après cette date, l'attaquant ne pourra plus lever l'option qui le lierait jusqu'en 2025.

Plusieurs clubs sont déjà passés à l'action pour attirer l'attaquant de 24 ans, selon nos informations, à l'image de Chelsea, qui est venu aux renseignements, et une autre équipe de Premier League. Al-Hilal veut lui offrir un salaire de 200 millions d'euros par an pour un contrat de deux saisons. Le PSG a accepté de son côté l'offre de 300 millions d'euros du club saoudien, bonus inclus, pour le transférer. Mais rien n'indique actuellement que Mbappé souhaite rejoindre l'Arabie saoudite. Le club parisien accentue toutefois sa pression dans ce dossier.

Deuxième amical pour le PSG ce mardi

Pendant ce temps, le PSG continue de se préparer pour la saison à venir et disputera son deuxième match amical ce mardi face à Al-Nassr (12h20, à suivre en direct commenté sur RMC Sport). Trois rencontres, face au Cerezo Osaka, à l'Inter Milan et à Jeonbuk Motors, boucleront cette tournée asiatique avant la reprise de la saison contre Lorient le week-end du 13 août prochain. D'ici là, les tractations autour de l'avenir de Kylian Mbappé devraient se montrer toujours plus agitées.