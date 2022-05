Mercato: annoncé au Real, Tchouaméni assure qu'il aime autant l'Espagne que l'Angleterre

Annoncé très proche du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni affirme, dans une interview pour CNN, ne pas avoir de préférence entre la Liga et la Premier League.

Dans une interview pour CNN, il a été demandé à Aurélien Tchouaméni, notamment convoité par le Real Madrid et Liverpool, s'il avait une préférence entre la Liga et la Premier League. "J'aime les matchs espagnols et anglais. C'est différent de jouer en Espagne ou en Angleterre. Mais au final, pour moi, c'est juste une question d'adaptation", a répondu le milieu de terrain de l'AS Monaco, lors de cet entretien diffusé mercredi par la chaîne américaine de télévision.

"C'est bien d'être dans cette situation"

Grand acteur du mercato estival qui s'ouvre officiellement dans quelques semaines sur le continent européen, l'international français de 22 ans assure être détaché par rapport aux rumeurs qui l'envoient dans les plus grandes écuries: "C'est marrant. Avec mes potes Benoit Badiashile et Djibril Sidibé, tous les matins ils me disent: 'Ah tu vas dans ce club'. Et le lendemain, c'est un autre club. Mais c'est bien d'être dans cette situation. Cela veut dire que je suis dans une bonne position. J'ai beaucoup travaillé pour y parvenir, pour que les meilleurs clubs me désirent. Mais au final, c'est seulement les réseaux sociaux... Le plus important, c'est d'être bon à l'entraînement et au prochain match. On verra ensuite, mais ce n'est pas important pour moi".

Toujours dans cette entrevue, dans laquelle il se décrit comme une "personne ambitieuse", Tchouamni affirme qu'il n'est pas fermé à l'idée de faire une saison supplémentaire à Monaco, où son contrat expire en juin 2024: "On va essayer de se qualifier pour la Ligue des champions. La jouer dans ce stade, avec mes amis et ce staff, c'est une bonne ambition pour moi".

Selon les informations de RMC Sport, Tchouaméni a toutefois déjà tranché l'épineuse question de son avenir pour la saison prochaine. L'ancien Bordelais a choisi de rejoindre le Real Madrid, qui devrait débourser environ 80 millions d'euros pour le recruter.