Mercato: Ansu Fati quitte le Barça en prêt

Brighton a conclu l'arrivée en prêt, sans option d'achat, d'Ansu Fati en provenance du FC Barcelone.

Sans doute l'un des mouvements les plus intéressants de cette saison. En manque de temps de jeu au FC Barcelone, où les blessures l'ont empêché de se montrer sous son meilleur jour avec le numéro 10 dans le dos, Ansu Fati va tenter de se relancer à Brighton. Comme l'avait confirmé RMC Sport, l'ailier espagnol de 20 ans est prêté sans option d'achat au club anglais pour une saison. Le joueur avait donné son accord après avoir été convaincu par le discours de Roberto De Zerbi, l'entraîneur italien des Seagulls.

"C'est une excellente affaire pour nous tous, s'est réjoui Roberto De Zerbi. Je suis sûr qu'Ansu nous aidera à atteindre un nouvel objectif et que nous pourrons l'aider à retrouver le niveau qu'il mérite".

>> Toutes les infos mercato en direct sur RMC Sport

Il va affronter l'OM

Ansu Fati a débuté sa carrière en 2019, à seulement 16 ans en Liga. Il avait marqué son premier but six jours après.

La saison passée, il a pris part à 51 rencontres toutes compétitions confondues, avec un bilan de 10 buts et 4 passes décisives. En tout, il compte déjà 112 apparitions avec le Barça, où il a récupéré le numéro 10 après le départ de Lionel Messi à l'été 2021.

Brighton, 6e la saison passée en Premier League, a démarré sa saison avec deux victoires et une défaite. Le club dispute la Ligue Europa et se trouve dans le groupe de l'Olympique de Marseille, avec l'Ajax et l'AEK Athènes.