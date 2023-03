Mercato: approché par Juninho, Kolo Muani avait refusé l'OL

Attraction du marché européen, Randal Kolo Muani (24 ans) suscitait la convoitise de l’OL dont il a refusé la proposition lors de la saison 2021-2022, comme l’a révélé Juninho, ancien directeur sportif lyonnais dans Rothen sur RMC s’enflamme jeudi.

Le Bayern Munich, Manchester United, le PSG… Randal Kolo Muani (24 ans) voit son nom associé à de gros cadors européens, six mois seulement après ses débuts avec l’Eintracht Francfort. L’attaquant agite les statistiques (16 buts, 12 passes décisives en 35 matchs) et surfe sur sa Coupe du monde réussie avec l’équipe de France (buteur en demi-finale, dynamiteur des Bleus en finale) où il gagné ses galons de titulaire en mars. Si son ascension semble soudaine et fulgurante, le joueur avait déjà des admirateurs lorsqu’il évoluait à Nantes où il a été formé avant d’éclore au plus haut-niveau lors de la saison 2020-2021.

>> Suivez toutes les infos mercato en direct

"Tout le monde le voulait au club, mais il n’a pas voulu venir"

Juninho, ancien directeur sportif de l’OL (2019-2022) désormais consultant pour RMC Sport, a confié dans Rothen s'enflamme avoir tenté de recruter l’attaquant - qui arrivait en fin de contrat à Nantes en juillet 2022 – après avoir été séduit par ses caractéristiques. "La polyvalence, la puissance, l’envie de défendre, de se battre pour l’équipe, énumère le Brésilien. C’est un compétiteur. Il fallait travailler un peu plus techniquement pour être meilleur. C’est un profil de joueur agréable à avoir, c’est ce qui m’a marqué. Il nous faisait toujours mal quand il jouait contre nous".

Mais le natif de Bondy s’est finalement engagé avec l’Eintracht Francfort, libre, l’été dernier. "Il n’a pas voulu venir, c’est la vérité, explique Juninho. Il a choisi Francfort. J’ai parlé une fois avec lui et plusieurs fois avec son agent qui est aussi très gentil. En Allemagne, certains joueurs ont des primes par point. Certains joueurs peuvent gagner 20 ou 30% de plus s’ils jouent tel ou tel match. Je pense que ça a aussi pesé."

Juninho n’est pas étonné par la mue progressive de l’attaquant très apprécié par Didier Deschamps en équipe de France. "Ce n’est pas allé aussi vite que ça, constate l’ancien milieu de terrain. Lors de la saison 2020-2021, il a joué 41 matchs pour dix buts. Et sa dernière saison, il a marqué 13 buts en 41 matchs. Il est monté en puissance depuis son passage à Boulogne-sur-Mer (en prêt lors de la saison 2019-2020, ndlr). Les gens se posaient des questions. Mais certains joueurs arrivent à ce niveau plus tard que les autres et là. Il faut être attentif avec les scouts, les gens qui vont voir les matchs, appeler les gens pour savoir s’il aime travailler. Il y a plusieurs choses à faire. Je pense qu’il aurait été très bien à l’OL, tout le monde le voulait au club mais à l’époque il n’a pas voulu venir."