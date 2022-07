OL: "On ne mettra jamais en danger l'institution pour un joueur", Ponsot très cash sur la non-venue de Malacia

Vincent Ponsot, directeur général de l'OL, a confirmé l'échec du dossier Tyrell Malacia et justifié celui-ci par la volonté de ne pas mettre "l'institution en danger" par rapport à des demandes à la légalité manifestement douteuse.

"On ne mettra jamais en danger l'institution pour un joueur". C'est ainsi que l'Olympique Lyonnais a justifié l'échec des négociations pour la signature de Tyrell Malacia (22 ans). Le défenseur international néerlandais du Feyenoord Rotterdam était annoncé proche du club rhodanien en début de semaine, avant que Manchester United n'entre dans la danse et devienne finalement favori dans ce dossier. Mais à l'occasion de la conférence de presse de présentation organisée vendredi pour Corentin Tolisso, Vincent Ponsot, directeur général de l'OL, a expliqué que l'opération avait capoté afin de préserver la "probité du club". Selon lui, il ne s'agit nullement d'une question de moyens financiers insuffisants.

"Si on n'a pas les moyens de recruter, on ne peut pas faire venir des joueurs de ce niveau, de manière générale, quel que soit leur amour ou pas pour l'OL. Donc ce n'est pas un sujet de moyens. Par contre, je vais être très clair: l'institution est toujours plus forte que n'importe quel joueur. On a des demandes parfois, c'est comme ça dans le milieu du foot, qu'on ne fait pas", a fermement déclaré Vincent Ponsot. "C'est vrai que ça fait parfois capoter les deals. Mais on veut chercher un arrière gauche, et on trouvera un bon arrière gauche", a-t-il ajouté.

"Le président est content de ne pas voir débarquer la police"

"Je pense que le président est content de pouvoir dormir sereinement le soir et de ne pas voir débarquer la police le matin. Moi non plus", a insisté Vincent Ponsot, précisant ne pas pouvoir dévoiler les détails de cette épineuse affaire. Mais pour lui, le fait que Manchester United n'ait pas encore bouclé l'opération est un indice supplémentaire pour les journalistes: "Je ne peux pas tout dire. Le truc aurait dû être signé depuis mardi... Ce n'est toujours pas fait. Interrogez-vous".

Quelques minutes avant, le président Jean-Michel Aulas suggérait la même chose: "Je lisais aussi ce matin que celui qui a fait des propositions complémentaires avait les mêmes difficultés que nous pour conclure. Ce qui veut dire que ce n'était peut-être pas un dossier aussi facile à réaliser". L'occasion pour l'OL de se replacer? Vincent Ponsot balaie l'hypothèse: "Il n'a toujours pas signé, mais, pour nous, c'est clos. Parce que voilà, la probité du club est plus importante. On est fiers de travailler pour un club comme cela".