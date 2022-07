Mercato: après le départ de Sampaoli, quel entraîneur pour l'OM ?

Deux jours après sa reprise, l'OM a annoncé ce vendredi le départ de Jorge Sampaoli. Pablo Longoria a désormais peu de temps devant lui pour trouver un nouvel entraîneur. Plusieurs pistes sont possibles.

Un séisme à la marseillaise : Jorge Sampaoli n’est plus l’entraîneur de l’OM. Nommé il y a un an et demi en remplacement d’André Villas-Boas, l’Argentin de 62 ans a souhaité s’en aller seulement quelques jours après la reprise de l’entraînement et un mois avant le début de la nouvelle saison de Ligue 1. Dans un communiqué, l’OM évoque tout de même une "décision commune". "Nous sommes satisfaits du chemin parcouru et des émotions vécues ensemble, mais à la suite d’une longue réflexion, les deux parties, qui agissent dans l’intérêt du projet de l’Olympique de Marseille", a annoncé le club.

Longoria connaît bien Marcelino

La gestion du mercato est en grande partie à l’origine de ce divorce. Lors d’un entretien cette semaine, Pablo Longoria lui aurait expliqué que le plus important était l’équilibre financier du club et qu’il fallait se montrer patient pour pouvoir recruter des joueurs à des prix corrects. Un discours qui aurait sérieusement agacé Sampaoli, qui réclamait un groupe compétitif pour pouvoir faire bonne figure en Ligue des champions. Puisqu'il a décidé de mettre ses menaces à exécution, la direction de l’OM se retrouve devant une énorme urgence : se trouver un nouveau coach en pleine intersaison. Longoria, qui prendra la parole ce vendredi à 17h lors d'un point presse, va sans doute devoir se tourner vers le marché des entraîneurs libres.

Chez les Français, Jocelyn Gourvennec est par exemple disponible. Ancien de la maison phocéenne, il vient d’être remercié par Lille et serait probablement emballé à l’idée de rebondir au sein d’une équipe ambitieuse et qualifiée pour la prochaine C1. On peut aussi mentionner Laurent Blanc, Claude Puel, David Bettoni, Sabri Lamouchi ou encore Christophe Pélissier parmi les techniciens français actuellement à la recherche d’un banc. Une liste évidemment non exhaustive. Christophe Galtier aurait pu être une piste, mais le PSG l’a déjà choisi pour remplacer Mauricio Pochettino, en échange d’un joli chèque pour l’OGC Nice. Longoria pourrait aussi se tourner vers l’étranger. Certains supporters l’imaginent déjà contacter l’Espagnol Marcelino, avec qui il a notamment travaillé à Huelva et Valence.

De Zerbi serait un choix ambitieux

"A Huelva, j’ai rencontré Marcelino. Il m’a appris à analyser le football. J’étais un jeune sans aucune formation dans le football. Pour moi, échanger avec un entraîneur du niveau de Garcia Toral était génial. Je lui demandais tous les jours comment analyser un joueur. On le faisait ensemble. Il m’établissait les qualités qu’il regardait chez un joueur. J’absorbais des connaissances fortes. J’avais cette chance d’échanger tous les jours avec un coach qui entraînait en Liga. Je ne le remercierais jamais assez de m'avoir tant apporté durant ma formation", avait expliqué Longoria il y a quelques mois sur le site de l’OM. Hasard du calendrier, Marcelino, est aujourd’hui sans club. Celui qui entraînait l'Athletic Bilbao depuis janvier 2021, et arrivait en fin de contrat, a annoncé en mai qu'il ne serait plus sur le banc de la formation basque la saison prochaine.

Roberto De Zerbi est également susceptible d'intéresser Longoria et Frank McCourt. Coach à l’identité de jeu ambitieuse, l’Italien a marqué la Serie A de son empreinte avec Sassuolo, avant d’entamer un nouveau chapitre de sa carrière en Ukraine avec le Shakhtar Donetsk. Début mai, il a laissé entendre qu’il devrait lâcher son poste en raison de l’invasion du pays par la Russie. A l'étranger, Nuno Espírito Santo, Marco Rose ou encore... Marcelo Bielsa cherchent eux aussi un job. D'autres esprits rêveurs ont un autre nom en tête : celui de Zinedine Zidane. Un rêve inaccessible ?