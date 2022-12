Mercato: après Ronaldo, Al-Nassr sur Icardi ?

Quelques heures seulement après avoir officialisé la signature de Cristiano Ronaldo, le club d'Al-Nassr, en Arabie Saoudite, travaillerait déjà sur d'autres pistes. L'une d'elles mènerait à Mauro Icardi, prêté par le PSG à Galatasaray.

Une association Icardi-Ronaldo à la pointe de l'attaque d'Al-Nassr dès la saison prochaine? D'après le site italien TuttoMercatoWeb, l'option est sérieusement envisagée par le club saoudien, basé à Riyad.

Il y a quelques heures, la nouvelle de la signature de Ronaldo était officialisée, faisant passer le club dans une nouvelle dimension. Désormais, tous les amateurs de football ou presque connaissent le club saoudien, au moins de nom. Mais l'ambition des dirigeants ne s'arrête pas là et d'autres pistes pour renforcer l'équipe sont éudiées.

Parmi elles, celle menant à Mauro Icardi, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024 et actuellement prêté à Galatasaray. Auteur d'une première partie de saison convaincante malgré les pépins physiques (4 buts en 6 apparitions), il pourrait convaincre le club saoudien de s'intéresser à lui et transmettre une offre au club de la capitale. Outre Al-Nassr, les Newell's Old Boys aimeraient le rapatrier en Argentine.

Sergio Ramos, N'Golo Kanté... Al-Nassr rêve de rassembler de nombreuses stars

Avec Cristiano Ronaldo dans ses rangs, le club d'Arabie Saoudite espère attirer d'autres stars dans ses filets. Avant Mauro Icardi ce samedi, les noms d'autres joueurs ont circulé. La semaine dernière, Foot Mercato annonçait que N'Golo Kanté, en fin de contrat en juin prochain, était dans le viseur d'Al-Nassr. Il y a notamment la concurrence du Barça sur le dossier, et Chelsea n'exclut pas de lui proposer une prolongation de contrat, même si l'état de ses ischios-jambiers pose question.

D'après Marca, Sergio Ramos serait également une piste sérieuse pour le club. Les dirigeants saoudiens envisageraient d'entrer en négociations avec Sergio Ramos, dont le contrat au PSG expire en juin 2023. Le média espagnol précise néanmoins que la mission s'annonce compliquée, pour la simple raison que l'objectif du défenseur espagnol est de poursuivre au PSG, d'y remporter la C1 et de retrouver les couleurs de la Roja.