Mercato: finalement, Kanté pourrait prolonger à Chelsea

Courtisé notamment par le Barça et le club saoudien d’Al-Nassr, N'Golo Kanté serait finalement bien parti pour poursuivre son aventure à Chelsea. D'après The Athletic, les discussions pour une prolongation sont très positives.

Cent-soixante-quinze minutes. C’est le temps passé sur les terrains par N’Golo Kanté cette saison. Après deux titularisations début août en Premier League, le champion du monde 2018 a disparu de la circulation. La faute à un physique qui continue de lui jouer des tours depuis plusieurs années. Trahi par des blessures à répétition, il a dû faire l’impasse sur le Mondial au Qatar et n’a pas encore pu reprendre la compétition, alors que la presse anglaise évoque un possible retour fin février ou début mars. Soit seulement quatre mois avant la fin de son contrat chez les Blues.

La durée du nouveau contrat, un souci à régler

Car s’il ne sait pas quand il pourra rejouer, l’ancien Caennais ne sait pas non plus où il évoluera la saison prochaine. Le Barça serait très attentif à sa situation, à en croire les médias catalans. Même chose pour le club saoudien d’Al-Nassr, qui rêve aussi d’attirer Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos. Mais selon les informations de The Athletic, Kanté pourrait finalement prolonger à Chelsea. En septembre, le club londonien n’était pourtant pas très optimiste. Verbalement, Kanté s’était vu proposer de rempiler pour deux ans, plus une année supplémentaire en option. Refus du milieu de terrain (31 ans), qui souhaite un contrat plus long.

La durée de ce nouveau bail reste un problème à régler d’après The Athletic. Mais les derniers échanges entre les deux parties incitent aujourd'hui à l’optimisme. Les discussions ont bien progressé et Chelsea s’efforce de trouver un compromis pour convaincre son numéro 7, arrivé en 2016, de rester. La direction du club le considère comme une pièce maîtresse de son projet et ne se voit pas le laisser partir, encore moins gratuitement. Ce qui n’empêche pas Chelsea de viser plusieurs éléments pour renforcer son entrejeu, cet hiver ou l'été prochain.

Le champion du monde argentin Enzo Fernandez (Benfica Lisbonne), les Anglais Jude Bellingham (Borussia Dortmund) et Declan Rice (West Ham), le Belge Roméo Lavia (Southampton) et l’Equatorien Moisés Caicedo (Brighton) sont notamment ciblés.