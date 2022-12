Mercato: Al-Nassr rêverait de réunir Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos

Cristiano Ronaldo est annoncé avec insistance du côté d'Al-Nassr en Arabie Saoudite, depuis son départ fracassant de Manchester United. La première partie d'un grand projet des dirigeants saoudiens, d'après Marca, qui affirme que le club veut réunir CR7 et Sergio Ramos, les anciens coéquipiers du Real Madrid.

Le rêve fou d'Al-Nassr. Imaginez voir Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos évoluer dans la même équipe, comme ce fut le cas au Real Madrid neuf années durant. Ils ont remporté la C1 à quatre reprises ensemble. D'après Marca, c'est l'objectif des dirigeants du club d'Al-Nassr, basé dans la ville de Riyad en Arabie Saoudite.

Après avoir bouclé le transfert de Ronaldo, qui serait prévu pour le 1er janvier selon Marca, les dirigeants saoudiens envisageraient d'entrer en négociations avec Sergio Ramos, dont le contrat au PSG expire en juin 2023. Le média espagnol précise que la mission s'annonce compliquée, pour la simple raison que l'objectif du défenseur espagnol est de poursuivre au PSG, d'y remporter la C1 et de retrouver les couleurs de la Roja.

Ronaldo pas si proche que ça?

Ces derniers jours, le média espagnol annonçait qu'un accord était proche entre Cristiano Ronaldo et Al-Nassr. Le club saoudien et l'attaquant portugais se seraient mis d'accord sur les bases d'un contrat de deux ans et demi, avec un salaire de près de 200 millions d'euros par année. Ce qui ferait de la star portugaise le sportif le mieux payé de la planète. Un rôle d’ambassadeur de l’Arabie saoudite serait également prévu, avec pour objectif la candidature du royaume pour l’organisation de la Coupe du monde 2030.

Mais en début de semaine, le président d'Al-Nasr, Musli Al-Muammar, avait tempéré ces informations qu'il a qualifié de "mensonge". Même s'il ne nie rien de façon formelle, il laisse entendre qu'il ne faut pas s'avancer. Ce qui est certain, c'est que des discussions existent entre les deux parties et qu'une offre concrète de la part du club saoudien est parvenue jusqu'au portugais.

Ces derniers jours, en plus de Sergio Ramos, le nom de N'Golo Kanté - également en fin de contrat en juin à Chelsea - a également circulé du côté du club saoudien, qui rêve de rassemblr de grandes stars capables de faire grandir le club et le football saoudien.