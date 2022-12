Mercato: Arsenal passe à l'attaque pour la pépite Mudryk, mais le Shakhtar veut le jackpot

Selon The Athletic et le journaliste italien Fabrizio Romano, le Shakhtar Donetsk a refusé une offre d'Arsenal pour Mykhaylo Mudryk. L'ailier ukrainien de 21 ans, qui n'a pas caché son envie de rejoindre les Gunners, s'est affiché lundi en train de regarder la rencontre de Premier League entre Arsenal et West Ham.

Un message plutôt clair. Ce lundi, Mykhaylo Mudryk a partagé sur son compte Instagram une vidéo pour indiquer qu'il était en train de regarder la rencontre de Premier League entre Arsenal et West Ham, remportée par les Gunners (3-1). Depuis plusieurs jours, l'ailier gauche ukrainien est associé à des rumeurs de transfert en direction du club londonien.

Dans le viseur de plusieurs grosses écuries depuis plusieurs mois, Mykhaylo Mudryk, le joueur de 21 ans qui évolue au Shakhtar Donetsk, intéresse tout particulièrement Arsenal. Et les dirigeants des Gunners ont décidé de passer à l'action. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, une offre de 40 millions d'euros, plus 20 de bonus, a été transmise au club ukrainien.

Le Shakhtar demande 100 millions

Les dirigeants du Shakhtar auraient rejeté cette proposition, expliquant qu'ils désirent "beaucoup plus" pour leur joueur. The Athletic évoque pour sa part une offre de 40 millions d'euros plus 25 de bonus, pour le même résultat: un refus ukrainien. Le Shakhtar demanderait en effet 100 millions d'euros pour Mudryk.

Ces dernières semaines, Carlo Nicolini, directeur sportif adjoint du Shakhtar fixait ce prix pour la pépite de son club. "Avec Mbappé, Leao et Vinicius, Mudryk est le plus fort dans ce rôle d'ailier gauche. Est-ce que 40 millions d'euros suffisent pour nous convaincre? Nous ne discutons pas avec ces chiffres. Pas même pour 50 millions. Nous valorisons Mudryk plus qu'Antony, de Manchester United, pour lequel près de 100 millions d'euros ont été déboursés", commentait-il pour Calciomercato.

Sensation de la phase de groupes de la Ligue des champions, avec trois buts en six matchs, Mykhaylo Mudryk expliquait en novembre dernier son envie de rejoindre Arsenal, une équipe plaisante dans le style de jeu selon lui. Ce lundi, les Gunners ont confirmé leur statut de leader de Premier League avec une victoire (3-1). Fan de Robert Pirès, Mudryk ne cache plus en tout cas son désir de changer d'air pour rejoindre l'équipe dirigée par Mikel Arteta.