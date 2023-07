Mercato: Aston Villa aurait refusé une première offre de l'Inter Milan pour Emiliano Martinez

D'après la presse argentine, l'Inter Milan aurait formulé une première offre à hauteur de 15 millions d'euros pour Emiliano Martinez, qui évolue à Aston Villa. Les Villans souhaiteraient le double pour lâcher le gardien, visé pour être le successeur d'André Onana.

L'Inter Milan cherche un remplaçant à André Onana. Selon le média argentin TyC Sports, les dirigeants nerazzurri auraient formulé une offre de 15 millions d'euros à Aston Villa pour Emiliano Martinez. Les Villans en attendraient néanmoins plus pour lâcher le champion du monde 2022.

Aston Villa voudrait 30 millions

L'Inter Milan aurait déjà pris contact avec "Dibu" Martinez, qui avait gardé les cages de l'Argentine lors du dernier Mondial. En club, le portier de 30 ans reste sur une saison à 37 matchs disputés toutes compétitions confondues, pour 39 buts encaissés. L'intéressé dispose d'un contrat jusqu'en 2027.

Aston Villa réclamerait près de 30 millions d'euros pour Emiliano Martinez, qui avait prolongé son contrat dans la foulée de la Coupe du monde. Ces derniers jours, Manchester United a recruté André Onana en provenance de l'Inter Milan contre 48 millions d'euros.

Emiliano Martinez chercherait lui une équipe qui évoluera en Ligue des champions la saison prochaine. Chelsea suivrait de près le dossier du gardien mais l'absence de compétition européenne serait un obstacle. Finaliste de la plus prestigieuse compétition européenne et juin et troisième de Serie A, l'Inter Milan disputera bien en Ligue des champions la saison prochaine.