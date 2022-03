Mercato: Atlético, Tottenham, Inter… où évoluera Dybala la saison prochaine?

La Juventus a confirmé le départ de Paulo Dybala à l’issue de la saison. L’attaquant argentin, qui sera libre de s’engager avec le club de son choix, ne manque pas de prétendants. Reste à savoir où la star de 28 ans va poser ses valises durant l’été.

La fin d’une brillante histoire, faite de moments de grâce, d’amour, d’espoir et d’absences frustrantes. Après plusieurs mois de doute, Paulo Dybala va quitter la Juventus à l’issue de la saison. Maurizio Arrivabene, un dirigeant du club piémontais, l’a confirmé lundi soir. "Dybala n’est plus au centre du projet", a-t-il annoncé. Une manière de clore un long feuilleton autour de l’avenir de l’attaquant argentin. Les négociations au sujet de sa prolongation n’ont pas abouti et il va s’en aller au terme de son contrat. Fin juin. Il sera alors libre de s’engager avec le club de son choix.

Il préférerait rester en Italie

Une situation qui intéresse évidemment de nombreux clubs européens. A 28 ans, Dybala conserve une cote élevée sur le marché, malgré sa saison en dents de scie et ses nombreuses blessures. En sept ans passés à la Juve, il a remporté 5 championnats et 4 Coupe d’Italie, avec une finale de Ligue des champions en 2017 (défaite 4-1 face au Real Madrid) et un titre de meilleur joueur de Serie A en 2020. Avec 13 buts et 6 passes décisives en 29 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues), l’ancien de Palerme (recruté en 2015 pour 41 millions d’euros) reste un atout offensif de choix.

Reste à savoir où il va poursuivre sa carrière la saison prochaine. Selon la Gazzetta dello Sport, il privilégierait un challenge en Italie, où il évolue depuis dix ans. Dans cette optique, l’Inter et l’AC Milan pourraient de montrer intéressés. A condition d’avoir les ressources nécessaires pour s’offrir les services de la Joya. Le Corriere dello Sport se montre assez pessimiste à cette idée, en assurant que le futur de Dybala se trouve plutôt à l’étranger. Et pourquoi pas en Espagne?

Simeone l’apprécie, Xavi et Conte aussi

L’Atlético de Madrid ferait partie des équipes intéressées pour accueillir le joueur de l’Albiceleste (32 sélections, 2 buts). Diego Simeone apprécierait particulièrement le profil de son compatriote et étudierait la possibilité de l’inclure dans son système de jeu. De retour en grande forme, le Barça aurait également un œil sur le dossier. Xavi ne serait pas insensible au talent du n°10 de la Juventus.

En Angleterre, Tottenham est cité parmi les pistes envisagées. D’autant que l’Italien Fabio Paratici, un ancien de la Vieille Dame, est désormais en charge de la direction sportive. Sans parler d’Antonio Conte. Lui aussi passé par la Juve (même s’il n’a pas eu Dybala sous ses ordres), le coach transalpin connaît parfaitement les capacités de l’Argentin, qui ne ferait toutefois pas de l’Angleterre son premier choix. Toujours à Londres, Arsenal et Mikel Arteta auraient également un œil sur le dossier. Et comme à chaque fois qu’un grand joueur est disponible, le PSG est cité par certains médias. Mais sans plus, pour le moment.