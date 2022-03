Mercato: Dybala ne prolongera pas avec la Juventus

Selon de nombreux médias italiens, la Juventus et Paulo Dybala (28 ans) n'ont pas réussi à trouver un accord, ce lundi matin à l'issue d'une longue réunion. Le joueur argentin ne va pas prolonger son contrat qui prend fin à l'issue de la saison.

Coup dur pour la Juventus. Selon de nombreux médias italiens, la Juventus et Paulo Dybala (28 ans) n'ont pas réussi à trouver un accord, ce lundi matin à l'issue d'une longue réunion d'une heure. Le joueur argentin ne va pas prolonger son contrat qui prend fin à l'issue de la saison. Il va donc quitter le club, libre. C'est un coup dur pour la Juventus, qui va perdre l'une de ses pièces maîtresses. Arrivé à Turin en 2015, la "Joya" a disputé 283 matchs avec les Bianconeri (113 buts et 48 passes décisives).

>> Le mercato en direct

Situation tendue avec Allegri

En octobre dernier, les deux parties avaient pourtant trouvé un accord de principe, sur une base fixe de huit millions d'euros plus deux de bonus. Mais la Juve a rétropédalé en raison de la condition physique du joueur, qui a manqué 15 matchs cette saison à cause de blessures.

Titulaire et buteur face à la Salernitana ce week-end (2-0), l'international argentin a connu une semaine délicate en ayant une altercation avec son entraîneur Massimiliano Allegri. Selon la Gazzetta Dello Sport, Paulo Dybala et son coéquipier Juan Cuadrado ont demandé une faveur à leur coach, en retardant le début d'un entraînement. Cela n'a pas du tout plu à Allegri, surtout que la Juventus vit une saison délicate et vient de se faire éliminer de la Ligue des champions par Villarreal après un revers cuisant à domicile (0-3) en 8e de finale.