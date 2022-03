Mercato: le Barça veut Raphinha pour remplacer Dembélé

Selon Sport, le FC Barcelone cible l’ancien Rennais Raphinha (25 ans), ailier international brésilien de Leeds, pour remplacer Ousmane Dembélé si le Français quitte le club libre l’été prochain.

Au FC Barcelone, un ancien Rennais pourrait en cacher un autre. Selon Sport, le club catalan a fait de Raphinha (25 ans) sa priorité l’été prochain pour remplacer Ousmane Dembélé (24 ans) si ce dernier quitte le club libre à l’issue de son contrat. Le Barça, qui a mis l’opération Haaland en stand-by, est déterminé à finaliser rapidement le dossier pour renforcer son aile. Les dirigeants auraient déjà trouvé un accord salarial avec le joueur, représenté par Deco, ancien de la maison catalane.

Accord sur le contrat et première offre du Barça à Leeds

Les deux parties auraient aussi convenu d’un contrat de cinq ans et Barcelone aurait même formulé une première offre de 35 millions d’euros à l’actuel 16e de Premier League. La réponse du club anglais n’a pas filtré mais les négociations sont jugées en bonne voie part le quotidien sportif qui souligne que Jordi Cruyff et Mateu Alemany, bras droits du président Laporta sur les choix sportifs, ont pris les choses en main.

Raphinha a passé une saison à Rennes entre 2019 et 2020 avant son départ surprise pour Leeds le dernier jour du mercato d’été en 2020. Rennes, qui l’avait recruté 21 millions d’euros en provenance du Sporting Lisbonne, l’avait cédé contre 17 millions d’euros plus six de bonus un an plus tard. Les dirigeants avaient justifié ce départ par la volonté du joueur de rejoindre la Premier League. Rien n’avait filtré sur un éventuel pourcentage à la revente en faveur des Rouge et Noir. Le joueur avait, lui, donné une version différente. "J'étais concentré sur le fait de jouer la Ligue des champions avec Rennes, avait-il confié dans la presse britannique. Apprendre qu'ils ont accepté une offre de Leeds, pour un prix plus bas que mon prix d'achat, m'a fait me sentir dévalorisé. J'ai joué le dimanche et, après le match, ils ont mis la responsabilité de mon départ sur moi. Jusqu'au samedi, j'étais concentré sur le match. Le mercato allait fermer, je savais qu'il ne se passerait plus rien."

Depuis son départ de Rennes, Raphinha est devenu international brésilien (7 sélections, 3 buts). Cette saison, il a marqué neuf buts en 27 matchs de Premier League. Il a amélioré son total de son premier exercice (6 buts et 30 matchs) dans un championnat qu’il pourrait déjà quitter l’été prochain, à deux ans de la fin de son contrat.