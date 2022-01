Les manoeuvres du Barça, l'intérêt du PSG, l'oeil de Chelsea: Dembélé, le gros dossier de la fin du mercato

Alors que le mercato va se fermer ce lundi soir, Ousmane Dembélé est toujours un joueur du FC Barcelone. En fin de contrat en juin, mis au placard par la direction du Barça, l'ailier français est au coeur du feuilleton à rebondissements de l'hiver. Etat des lieux avant la dernière ligne droite.

Il faut toujours un feuilleton pour passionner les foules jusqu'au bout du mercato. Et s'il est certains qu'Erling Haaland et Kylian Mbappé feront les gros titres dans quelques mois, c'est un autre attaquant qui truste les unes de la presse sportive ces dernières heures: Ousmane Dembélé, dont l'avenir semble toujours aussi flou, alors que le marché des transferts se ferme ce lundi soir.

Ce que l'on sait

Concentrons-nous d'abord sur ce qui est certain sur ce dossier. Et cela concerne la situation du champion du monde à l'instant T. Première certitude: Ousmane Dembélé est en fin de contrat en juin prochain. Deuxième chose certaine: il n'a pas prolongé. Troisième point: la direction du club catalan veut qu'il parte dès cet hiver.

C'était d'ailleurs le sens de la sortie de Mateu Alemany, en charge de la direction sportive, le 20 janvier dernier: "On a communiqué au joueur et à ses agents qu'il doit partir tout de suite. La conséquence sportive de tout ça, entendue avec le staff technique et l'entraîneur, c'est que nous ne souhaitons pas avoir avec nous des joueurs qui ne sont pas impliqués dans notre projet et qui ne veulent pas être au Barça. Et donc de ne plus le convoquer, en conséquence de tout ce dont on a parlé."

En l'état, Ousmane Dembélé s'entraîne toujours avec l'équipe première - une obligation contractuelle - mais n'est plus convoqué dans le groupe pour disputer les matchs par son entraîneur Xavi. La direction se montre ferme et entend ne pas céder, estimant que le joueur et son entourage ont eu des demandes irréalistes pendant les négociations autour d'une prolongation. Discussions qui ne sont plus d'actualité.

Ce que veut le Barça

Là encore c'est assez simple: le FC Barcelone veut que le Français parte le plus vite possible. C'est à dire cet hiver. Une façon de solutionner le problème et d'éviter un éventuel dilemme à Xavi, qui se prive d'un joueur apte alors que son infirmerie est pleine. Une manière également de "sauver les meubles" car selon la presse espagnole, le Barça espère tirer 20 millions d'euros d'une éventuelle vente hivernale d'Ousmane Dembélé. Pas grand chose en comparaison avec les 145 millions (bonus inclus) déboursés pour l'arracher à Dortmund en 2017. Mais en cette période de crise financière, quand on a plus d'un milliard de dette, chaque sou compte.

Ce que veut Dembélé

C'est plus difficile de savoir. Car initialement, le champion du monde se voyait prolonger - le club souhaitait d'ailleurs également un nouveau bail - et a laissé ses représentants mener les négociations. Les discussions n'ont pas abouti compte tenu des demandes salariales du joueur (dans un vestiaire ou la plupart des gens ont baissé leur salaire ou accepter un report de paiement pour aider le club) et depuis, l'hypothèse d'un nouveau contrat semble nulle.

Il faut désormais trancher. D'abord entre deux options: partir tout de suite ou attendre l'été prochain pour être libre de tout contrat et empocher une prime à la signature. Selon les médias espagnols, dont Sport samedi, Ousmane Dembélé serait finalement résolu à partir. Mais le délai est court avant la fin du mercato.

PSG, Chelsea, Manchester United: quelle destination?

Départ cet hiver ou non, il faut ensuite choisir la destination. La presse catalane évoque ces dernières heures trois "finalistes" pour enrôler l'ancien joueur de Rennes et Dortmund: Chelsea, Manchester United et le PSG.

La piste qui agite le plus la presse ces dernières heures mène à Paris. Selon les informations de l'Equipe, c'est plutôt le Barça qui, via un intermédiaire, tenterait de caser Ousmane Dembélé dans la capitale française. Sauf que plusieurs freins se posent: le PSG souhaitait vendre avant d'éventuellement investir... ce qui n'a pas été le cas. Le club parisien n'est donc guère disposé à investir, surtout pour un joueur qui sera libre dans quelques mois.

Le délai est également très court. Foot Mercato parle d'un accord verbal entre le PSG et Dembélé. Paris et Barcelone ont entamé des discussions mais il semble compliqué d'envisager une arrivée avant la fin de ce mercato. L'horizon estival est plus plausible. Mais encore une fois: le Barça veut le vendre. Des noms de joueurs à éventuellement inclure dans la transaction ont été avancé. En Espagne, Mauro Icardi est largement évoqué, les noms de Juan Bernat et Angel Di Maria circulent également mais de façon plus vague.

Autre hypothèse: Chelsea. Mais là encore, ce pourrait être davantage pour l'été prochain. Ousmane Dembélé serait favorable à cette option, à la fois parce qu'il souhaiterait jouer en Premier League, mais aussi pour le lieu (Londres) et l'entraîneur Thomas Tuchel, qu'il a connu à Dortmund.

Reste l'option Manchester United, qui semblait bien refroidie ces derniers jours. Sauf qu'un pépin est venu enrayer le plan mancunien: Mason Greenwood a été arrêté, soupçonné de viol et violences sur une femme qui serait sa compagne. Les Red Devils ont acté, depuis l'ouverture de l'enquête ce dimanche, la mise à l'écart du joueur. Au delà dela gravité de l'aspect judiciaire (rappelons tout de même que le joueur est présumé innocent), c'est une option sportive de moins pour Ralf Rangnick. Foot Mercato avance que le club mancunien a tenté une approche de dernière minute pour Ousmane Dembélé, Fabrizio Romano affirme que United ne prévoit pas de deal. Le Deadline day va livrer son verdict: à minuit, l'épilogue sera connu.