Mercato: le Barça pense à Aubameyang en cas d'échec pour Morata

Selon le quotidien AS, le FC Barcelone serait intéressé par Pierre-Emerick Aubameyang, si Alvaro Morata décidait finalement de rester à la Juventus. Mais ce dossier reste encore une fois suspendu à la décision d’Ousmane Dembélé.

Que ferait le Barça si Alvaro Morata restait finalement à la Juventus Turin cet hiver ? Le club catalan, qui cherche à se renforcer offensivement, se prépare à cette éventualité. Selon le journal espagnol AS, le Barça serait en train de penser à un plan B et à Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans).

Dans l'impasse à Arsenal

L’attaquant gabonais est dans l’impasse à Arsenal. Il n'entre plus dans les plans de Mikel Arteta, s’est fait retirer le brassard de capitaine pour des raisons disciplinaires et n’a plus joué depuis le 6 décembre. Sous contrat jusqu'en 2023 avec les Gunners, il totalise 7 buts et 4 passes décisives en 15 matchs disputés cette saison.

Aubameyang s’est aussi fait remarquer, avant et pendant la CAN, pour ne pas avoir respecté les mesures sanitaires. Il est par ailleurs revenu récemment à Arsenal après avoir contracté le Covid avec le Gabon qui avait indiqué que son joueur présentait des lésions cardiaques. Mais ce dernier a depuis donné des nouvelles rassurantes.

Toujours selon AS, Xavi apprécierait la polyvalence d’Aubameyang, capable de jouer sur l’aile et en avant-centre, et le Barça envisagerait un prêt jusqu’au 30 juin. Dans tous les cas, ce transfert reste conditionné à un départ d’Ousmane Dembélé. Mais le feuilleton autour de l’avenir de l’international français ne cesse de s’allonger. Si les discussions entre le club et l’entourage du joueur semblaient rompues, le clan de l’ailier souhaiterait finalement reprendre le dialogue pour une prolongation alors que son contrat court jusqu’en juin.