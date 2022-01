Mercato: le Barça et la Juventus passent à l'action pour Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter Arsenal lors du mercato hivernal. Ecarté chez les Gunners pour son comportement, l’attaquant gabonais aurait fait l’objet d’offres de prêt de la part de Barça et de la Juve.

Le temps presse pour les clubs et les joueurs alors que le mercato hivernal fermera ses portes lundi soir. Parmi les stars susceptibles de changer d’équipe avant la limite, Pierre-Emerick Aubameyang ne manque pas de courtisans. Outre une offre juteuse venue d’Arabie saoudite, le buteur gabonais dispose de sérieux prétendants en Europe.

Selon les informations du site The Athletic, la Juventus et le FC Barcelone ont contacté les Gunners pour obtenir le prêt de l’attaquant de 32 ans avant la fin du mois de janvier. Si un accord est trouvé, l'ancien de Saint-Etienne et du Borussia Dortmund terminerait donc la saison loin de la Premier League.

Aubameyang dans le dur à Arsenal

En froid avec Mikel Arteta et ses dirigeants, Pierre-Emerick Aubameyang a récemment été sanctionné par Arsenal en raison de son comportement. Ecarté de l'équipe première après un retour tardif à Londres, le Gabonais semble désormais faire partie des indésirables chez les Gunners.

Tout juste revenu de la CAN 2022 où il n'a pas joué un seul match en raison d'un test positif au Covid-19 puis d'un souci cardiaque avancé pour justifier son éviction des Panthères, Aubam' n'a pas repris avec le groupe de Mikel Arteta.

Pire, son entraîneur ne l'a même pas convoqué pour le stage à Dubai où l'équipe première vient d'arriver et va se préparer pendant la pause de la Premier League. Une situation qui le pousserait à voir d'un bon oeil un départ lors du mercato hivernal.

De quoi relancer une carrière à l'arrêt après un début de saison 2021-2022 mitigé. Si Pierre-Emerick Aubameyang a marqué 7 buts en 15 matchs toutes compétitions confondues avec Arsenal, le coéquipier d'Alexandre Lacazette n'a pas joué la moindre minute depuis le 6 décembre.

Un salaire qui pose problème

Malgré la volonté d'Arsenal de se séparer de lui, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas encore décidé de la suite. Surtout, aucun accord n'a été trouvé entre les Gunners et ses prétendants. Et pour cause, outre une éventuelle indemnité pour un prêt de six mois, le club londonien espère aussi ne pas avoir à payer le salaire du joueur.

Selon le site britannique, la direction d'Arsenal négocierait donc le pourcentage du salaire de Pierre-Emerick Aubameyang que prendra en charge le club qui l'accueillera lors du mercato hivernal. Avec un salaire approchant 1,7 millions d'euros par mois, le Gabonais a de quoi refroidir certains de ses prétendants. En payant l'intégralité de ses émoluments, le Barça et la Juventus lâcheraient donc près de 8,5 millions pour les cinq prochains mois.

En passe de boucler l'arrivée de Dusan Vlahovic pour une enveloppe globale de 150M€ (transfert, salaires et primes comprises), la Juventus pourrait ne pas vouloir recruter un autre buteur cet hiver. En tout cas pas à n'importe quel prix. Idem pour le Barça, en quête d'un renfort au poste de numéro 9 mais toujours soumis à un plafond salarial assez strict en Liga.

Envisagé comme une option bis en cas d'échec pour Alvaro Morata, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien voir le club blaugrana incapable de prendre en charge tout son salaire. Les derniers jours du mercato hivernal s'annoncent rythmés et devraient faire l'objet de nombreux rebondissements pour l'attaquant gabonais. Mais pour l'instant, Le buteur de 32 ans demeure un joueur d'Arsenal. Un joueur coûteux mais encore lié contractuellement pour 18 mois avec les Gunners.