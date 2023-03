Mercato: Aymeric Laporte voudrait rejoindre le Barça

D’après le Mundo Deportivo, Aymeric Laporte, relégué sur le banc à Manchester City, aurait émis le souhait de rejoindre le FC Barcelone, avec qui des contacts auraient déjà été établis.

Avec sept petits matchs disputés seulement cette saison en Premier League, Aymeric Laporte n’est plus forcément en odeur de sainteté à Manchester City. Le défenseur central espagnol en est même venu à considérer un départ dès cet été et aurait déjà choisi sa destination, d’après le Mundo Deportivo: le FC Barcelone. Des contacts auraient déjà établis entre son entourage et le club, qui serait également intéressé.

Un joueur du profil de Laporte viendrait en effet combler un manque du côté des Blaugranas, qui recherchent un défenseur central gaucher désespérément. Si Marcos Alonso, habituellement latéral, dépanne régulièrement à ce rôle ces dernières semaines, Xavi apprécierait qu’il revienne à un central de métier. Pour le Barça, le principal frein serait d’ordre financier : le club a toujours des soucis avec sa masse salariale et devra surement dégraisser pour faire de la place à des nouvelles recrues, ce qu’il n’avait pas fait cet hiver.

Sous contrat avec City jusqu'en 2025

Pour l’instant, aucun montant de transfert n’aurait filtré, alors que Laporte est toujours sous contrat jusqu’en 2025. Si le Barça arrive à se mettre d’accord avec le joueur, il faudra également qu’il s’accorde avec City. Mais le club anglais aurait déjà une idée pour son successeur dans la rotation en défense: Josko Gvardiol, le défenseur du RB Leipzig, très en vue lors du dernier Mondial avec la Croatie, qui intéressait plusieurs géants européens.

En cas de signature au Barça, Laporte, 28 ans, retrouverait la Liga, le championnat de ses débuts avec l’Athlétic Bilbao, cinq ans après l’avoir quitté par la grande porte. Mais il doit pour l’heure terminer sa saison avec City, alors qu’il est cantonné sur le banc, derrière Nathan Aké et Ruben Dias.