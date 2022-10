City-United: la dédicace amusante de Laporte sur le ballon du triplé d’Haaland

Erling Haaland a signé une prestation éblouissante lors du carton de Manchester City face à Manchester United, ce dimanche en Premier League (6-3). Auteur d’un triplé, le buteur norvégien est reparti avec l’un des ballons du match, sur lequel son coéquipier Aymeric Laporte a posé une dédicace remarquée…

Un ouragan déferle sur la Premier League. Et il s’appelle Erling Haaland. Depuis son arrivée à Manchester City durant l’été, l’attaquant norvégien terrorise ses adversaires et démolit les filets d’outre-Manche. A un rythme phénoménal. Pour son premier derby, le crack de 22 ans a roulé sur Manchester United, ce dimanche, lors de la 9e journée (6-3). En claquant un triplé, assorti de deux passes décisives pour Phil Foden. Son troisième d’affilée à l’Etihad Stadium, après ceux face à Crystal Palace (4-2) et Nottingham Forest (6-0).

Comme pour les deux précédents, l’ancien joueur de Dortmund (recruté pour 60 millions d’euros), est reparti avec l’un des ballons du match, signé par tous ses coéquipiers. Son père Alf-Inge Haaland l’a posté en photo sur les réseaux. Les plus observateurs ont alors remarqué une dédicace amusante d’Aymeric Laporte. Le défenseur de l’équipe d’Espagne a salué le rendement infernal de son partenaire scandinave avec une phrase pleine d’autodérision: "Nous y voilà encore. J’ai signé plus de ballons de hat-trick pour toi que de contrats (pour moi). Félicitations titan".

14 buts en 8 matchs de championnat

En huit matchs de Premier League, Haaland a déjà marqué à quatorze reprises. Il a également scoré trois fois en deux matchs de Ligue des champions cette saison. Une cadence infernale que le n°9 des Skyblues va tenter de maintenir lors des prochains rendez-vous de son équipe. En commençant par la réception de Copenhague, mercredi en C1 (21h), avant celle de Southampton samedi prochain en championnat (16h).