Mercato: Azmoun ne rejoindra pas l’OL cet hiver

Selon les informations de RMC Sport, Sardar Azmoun (27 ans), cible prioritaire de l’OL en attaque, ne rejoindra pas le club cet hiver. Le joueur, en fin de contrat l’été prochain, va privilégier un départ libre en juin et plusieurs clubs lui font déjà la cour.

Sardar Azmoun (27 ans) ne viendra pas à l’OL cet hiver. Et peut-être pas non plus l’été prochain. L’attaquant iranien était la cible prioritaire du club à la recherche d’un renfort offensif. Mais selon les informations de RMC Sport, le dossier semble terminé. Le joueur ne va pas quitter son club, le Zénith Saint-Pétersbourg, cet hiver à six mois de la fin de son contrat.

Milan et Leverkusen déjà sur le coup pour l'été prochain

Burnley, dernier de Premier League, a pourtant formulé une offre de 12 millions d’euros pour recruter le joueur en janvier. Mais les Clarets et l’OL ne sont pas les seuls sur le dossier. Beaucoup de clubs avancent surtout pour le faire signer libre l’été prochain dont Milan et le Bayer Leverkusen. C’est aussi l’état d’esprit d’Azmoun qui va désormais avancer pour trouver une nouvelle équipe à l’issue de son contrat.

Lyon avait pourtant repris espoir sur ce dossier très concurrentiel ces derniers jours. Le Zénith s’est en effet renforcé en attaque avec les signatures d’Ivan Sergeev (Samara) et Yuri Alberto (Internacional). Des recrues qui pouvaient ouvrir la porte au départ d’Azmoun, dont son président ne voulait pas se séparer. Il va finalement rester jusqu’à la fin de son bail en Russie.

Une déception pour Peter Bosz, entraîneur lyonnais, qui attend impatiemment un renfort au sein d’une attaque, peu réaliste et actuellement privée d’Islam Slimani (éliminé avec l’Algérie) et Karl Toko-Ekambi (Cameroun) partis à la Coupe d’Afrique des Nations. "J'espère que ça va se faire, avait souhaité le coach après un match nul contre le PSG. On ne sait pas. Ça ne dépend pas de moi…" C’est désormais de l’histoire ancienne.