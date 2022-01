Mercato: Lloris va prolonger deux ans à Tottenham

Selon les informations de RMC Sport, un accord a été trouvé entre Hugo Lloris et Tottenham pour une prolongation de deux ans. Deux clubs français ont essayé de le faire signer.

Il n’en a pas fini avec son aventure anglaise. Loin de là. Selon les informations de RMC Sport, Hugo Lloris va prolonger son contrat pour deux saisons avec Tottenham. Un accord a été trouvé entre les deux parties. Le capitaine de l’équipe de France (35 ans), qui aurait pu se retrouver libre l’été prochain, n’ira donc pas à Rennes, qui a essayé de le faire signer, ni à Nice, qui s’est aussi montré intéressé.

>> Toutes les infos mercato en direct

Arrivé chez les Spurs en 2012 en provenance de l’OL, Lloris a opté pour la continuité au sein d’un club où il porte le brassard et où il bénéficie de la confiance de son nouvel entraîneur Antonio Conte. "Hugo est un joueur de Tottenham, c’est le capitaine. Je suis sûr qu’il va parler avec le club pour essayer de trouver une solution. Je pense qu’il veut rester au club, il l’aime et se sent bien à Tottenham", a récemment expliqué l’Italien.

Toujours incontournable

L’arrivée l’été dernier de Pierluigi Gollini, prêté avec option d’achat par l’Atalanta, aurait pu bousculer la hiérarchie des gardiens et inquiéter Lloris sur son statut. Mais l’ancien Niçois prouve depuis le début de la saison qu’il est toujours aussi important pour son équipe. Comme ses prédécesseurs, Conte le fait simplement souffler lors de certaines rencontres en Coupe.

D'autres internationaux français ne savent en revanche toujours pas où ils évolueront la saison prochaine. Kylian Mbappé (PSG), Paul Pogba (Manchester United) et Corentin Tolisso (Bayern Munich) arrivent par exemple en fin de contrat cet été. Même constat pour Ousmane Dembélé, désormais mis à l'écart par le FC Barcelone, qui compte bien s'en séparer dès cet hiver.