Mercato: Bafé Gomis revient à Galatasaray

Comme annoncé par RMC Sport ces derniers jours, Bafétimbi Gomis (36 ans) s’est officiellement engagé en faveur de Galatasaray, trois ans et demi après son départ du club.

Bafétimbi Gomis (36 ans) retrouve l’un de ses anciens clubs. Et ce n’est pas Saint-Etienne où son nom a été murmuré lors du mercato d’hiver. Comme annoncé par RMC Sport, l’attaquant s’est officiellement engagé en faveur de Galatasaray, ce mercredi. Il était libre depuis la fin de son contrat avec le club saoudien d’Al Hilal qu’il avait rejoint en 2018 en provenance du club turc.

"Notre club a conclu un accord sur le transfert du footballeur professionnel Bafétimbi Gomis", indique le club stambouliote dans un communiqué, sans préciser la durée du contrat de l'international français (12 sélections, 3 buts). Le joueur formé à Saint-Etienne a marqué 9 buts en 17 rencontres dans le championnat saoudien. Il revient dans un club où il a laissé un excellent souvenir lors de sa seule saison passée en 2017-2018, après son transfert en provenance de Swansea qui l’avait prêté à l’OM la saison précédente (20 buts en 31 matchs de Ligue 1).

>> Suivez toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

Avec Galatasaray, le joueur avait marqué 32 fois en 40 matchs toutes compétitions confondues, participant activement à la conquête du titre de champion de Turquie du club. Il n’avait passé qu’une saison sur les bords du Bosphore avant de rejoindre l’Arabie saoudite. Il y est revenu ces derniers jours en étant accueilli en héros par les supporters qui n’ont pas oublié son premier passage.

"J’ai eu la chance d’être un peu le petit chouchou de ce grand peuple de Galatasaray, avait-il confié dans une interview à France Football en 2018. Plus de 30 millions de supporters, ils m’ont pas mal chouchouté. Si j’avais voulu écrire cette histoire, elle n’aurait pas été aussi belle." Il en reprend le fil trois ans et demi plus tard.