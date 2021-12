Arabie Saoudite: que devient Bafé Gomis, troisième meilleur buteur français de l'année 2021?

L’attaquant d’Al-Hilal Bafétimbi Gomis continue d’empiler les buts loin des grands championnats européens. L’international français a marqué ce vendredi ses 32e et 33e buts de l’année pour offrir la victoire à Al-Hilal. Seuls Mbappé et Benzema font mieux côté tricolore en 2021.

Et de deux qui font 33. À 36 ans, Bafétimbi Gomis est toujours un footballeur professionnel et il n’a rien perdu de son instinct de buteur. L’ancien attaquant de Saint-Etienne, Lyon ou Marseille évolue depuis 2018 en Arabie Saoudite où il continue de soigner ses statistiques. Ce vendredi, il a inscrit un doublé pour offrir la victoire à Al-Hilal face à Al Faisaly (3-2) et terminer l'année avec 33 buts. Ce qui lui permet aussi de dépasser Antoine Griezmann dans le classement annuel des buteurs français.

Seulement devancé par Mbappé et Benzema en 2021

Kylian Mbappé termine l’année avec 51 unités (43 avec le PSG, 8 avec les Bleus) devant Karim Benzema, auteur de 47 buts (38 avec le Real, 9 avec les Blues) et donc Bafétimbi Gomis, champion d’Arabie Saoudite pour la deuxième année de suite et vainqueur de la Ligue des champions asiatique, comme en 2019. La saison dernière, l’international français (12 sélections, 3 buts) avait terminé meilleur buteur de son championnat, avec 24 réalisations.

En mars dernier, dans un entretien à So Foot, il avait reconnu que "l’aspect économique" était devenu important au moment de choisir l’Arabie Saoudite. "Trois ans après, on peut dire que ma décision était la bonne et que je ne suis pas venu ici en vacances". Et ce n’est donc pas son année 2021 qui va venir le contredire. "J’ai l’impression de me bonifier avec l’âge", avait-il aussi déclaré, avant de confirmer la tendance.

Il pourrait croiser la route de Chelsea en février

Après son départ de l’OM en 2017, Gomis avait rejoint Galatasaray pour une saison où il avait déjà explosé les compteurs sous les couleurs du champion de Turquie, avec 29 buts en SuperLig et déjà un titre de meilleur buteur, malgré une polémique sur des salaires non payés.

La panthère pourrait de nouveau rugir sous les feux des projecteurs début février, puisque qu’en cas de victoire dans son deuxième tour avec Al-Hilal, il retrouvera Chelsea en demi-finale de la Coupe du monde des clubs aux Emirats Arabes Unis, non loin de sa nouvelle vie.