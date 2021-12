Mercato: Belaïli confirme des négociations avec Montpellier

Très en vue lors de la Coupe arabe remportée par l'Algérie, et actuellement libre de tout contrat, Youcef Belaïli plaît notamment au MHSC. Le milieu offensif de 29 ans a confirmé des contacts avec l'actuel 5e de Ligue 1.

Quatre ans après un départ d’Angers dans l’anonymat, Youcef Belaïli va-t-il retrouver la Ligue 1 ? Grand artisan de la campagne victorieuse de l’Algérie lors de la Coupe arabe, avec une victoire en finale samedi contre la Tunisie (2-0), le milieu offensif de 29 ans intéresse en particulier le MHSC.

>> Les infos mercato EN DIRECT

"Oui, il y a des négociations en cours jusqu'à présent entre moi et Montpellier, mais il n'y a rien de nouveau concernant l’avancée", a-t-il confirmé auprès du site Goal. Un peu plus tôt cette semaine, Olivier Dall'Oglio avait rapidement évoqué cette piste en conférence de presse. "C'est un mercato d'observation, le groupe est en place. On observe beaucoup de noms. Des noms vont sortir, plus ou moins vrais. Nos listes sont longues et larges. On peut être vite déstabilisés, donc si on pouvait avoir un apport supplémentaire pourquoi pas. En l’état, c’est un groupe qui vit bien et qui peut faire une saison entière comme ça", avait indiqué l’entraîneur montpelliérain, dont l’équipe occupe actuellement la cinquième place de la Ligue 1 après 18 journées.

Une trajectoire très particulière

Brillant lors de la Coupe arabe, avec notamment un but exceptionnel inscrit en quart de finale face au Maroc sur un lob de 45 mètres, Belaïli présente l’avantage d’être libre puisque son contrat avec le Qatar SC vient d'être résilié. Considéré dès ses débuts comme un grand espoir du football algérien, l’ailier gauche avait connu un énorme coup d’arrêt dans sa carrière en étant contrôlé positif à la cocaïne en 2015. Il avait expliqué pour sa défense avoir fumé lors d'une fête sans savoir que de la cocaïne avait été mélangée à du tabac. Sa suspension initiale de quatre ans avait alors été réduite à deux après un appel devant le Tribunal arbitral du sport. C’est le SCO qui avait décidé de le relancer en 2017, mais l’expérience avait vite tourné au fiasco.

Il avait plié bagage au bout de quelques mois après un seul match joué, avant de se relancer totalement à l'Espérance de Tunis. Il a ensuite confirmé lors de ses passages à Al-Ahli et au Qatar SC, mais aussi en sélection, avec des performances de très haut niveau lors de la CAN 2019 et donc durant cette Coupe arabe.