Mercato: Olivier Dall'Oglio répond à la rumeur Belaïli à Montpellier

Alors que le nom de Youcef Belaïli est évoqué du côté de Montpellier, Olivier Dall'Oglio a répondu à la rumeur de sa venue en conférence de presse, sans se montrer bien précis.

Youcef Belaïli sera-t-il un joueur du MHSC? Alors que l'international algérien, auteur d'un but exceptionnel en quart de finale de la Coupe arabe face au Maroc, libre depuis sa résiliation de contrat avec le Qatar SC, est évoqué du côté de Montpellier, Olivier Dall'Oglio s'est exprimé sur la rumeur.

"Il y a beaucoup de rumeurs, ce n'est pas la même effervescence que pendant l'été. Le mercato, c'est souvent d’appoint, d’opportunité. C'est un mercato d'observation, le groupe est en place", a confié l'entraîneur montpelliérain en conférence de presse vendredi.

Dall'Oglio reste vague

Relancé sur la question, le coach du MHSC n'a pas donné plus de précisions, se sontenant de rester vague: "On travaille avec ce groupe-là. On ne peut pas s'empêcher d'être observateur. On observe beaucoup de noms. Des noms vont sortir, plus ou moins vrais. Nos listes sont longues et larges. On peut être vite déstabilisés, donc si on pouvait avoir un apport supplémentaire pourquoi pas. En l’état, c’est un groupe qui vit bien et qui peut faire une saison entière comme ça."

Sans Belaïli, les Montpelliérains réalisent un bon début de saison puisqu'ils sont 5es, à trois points du podium, et restent sur trois victoires consécutives face à Metz, Clermont et Montpellier. Le MHSC va également essayer de faire bonne impression en Coupe de France, alors qu'ils se déplacent sur la pelouse d'Andrézieux ce dimanche à 16 heures, dans le cadre des 32e de finale.