Montpellier: Dall'Oglio décrit le phénomène Savanier, qui "voit des choses que tout le monde ne peut pas voir"

Invité de l'After Foot ce mardi soir sur RMC, l'entraîneur de Montpellier Olivier Dall'Oglio s'est montré très élogieux envers Teji Savanier, auteur d'un super début de saison. Et il espère le voir rester.

"Au quotidien c'est un grand plaisir." Invité ce mardi soir de l'After Foot, l'entraîneur de Montpellier Olivier Dall'Oglio s'est dit impressionné par les performances de son milieu de terrain Teji Savanier.

Et le technicien arrivé de Brest à l'été dernier n'a pas manqué de louer son numéro 10 : "Je le connaissais depuis qu'il était à Arles, quand il débutait en Ligue 2. On savait tous, nous techniciens, que c'était un joueur techniquement qui est très à l'aise, avec une vista au-dessus du lot et une petit grinta aussi qui fait du bien."

"Il voit des choses que tout le monde ne peut pas voir"

Savanier est souvent présenté comme un joueur exemplaire à Montpellier. Son entraîneur confirme: "Au quotidien, c'est assez simple, parce que déjà c'est un compétiteur, il aime l'entraînement et toucher le ballon. C'est un grand plaisir. Je le connaissais déjà, mais je l'ai découvert encore plus sur le côté technique. Il voit vite, il voit des choses que tout le monde ne peut pas voir."

Malgré son excellent début de saison dans l'Hérault, Teji Savanier n'a toujours pas été appelé en équipe de France par Didier Deschamps. Invité dans Dimanche Soir Football sur Amazon ce dimanche, le milieu de terrain annonçait d'ailleurs ne pas avoir reçu de pré-convocation pour la sélection. Doit-il changer de club pour cela? Son coach ne le souhaite évidemment pas: "Je n'ai pas envie qu'il quitte Montpellier tant que je suis là, poursuit-il. Je pense qu'il s'épanouit ici, parce qu'il est proche de sa famille et sa deuxième famille c'est le MHSC. Il est comme un poisson dans l'eau au club. Il est très apprécié pour sa mentalité ici, il est dans un contexte parfait. On a vu qu'il avait participé aux JO, qu'il s'était aussi éclaté, malgré le contexte."

"Le fait de lui donner le brassard lui a donné ces responsabilités en plus"

Le milieu de terrain, qui prétend à une place en équipe de France a d'ailleurs franchi un cap cette saison, auteur de quatre buts et cinq passes décisives en 15 matchs. Une progression qu'Olivier Dall'Oglio explique par certains départs cet été mais aussi par son repositionnement tactique: "Dans le vestiaire il y avait quelques personnalités, lui en faisait partie, et aujourd'hui il y en a moins. D'autres ont pris la place et lui a pris plus de responsabilités. Le fait de lui donner le brassard lui a donné ces responsabilités en plus, qu'il a pris facilement. Sur le terrain, on a le choix de le faire jouer en 6 plus défensif ou de le mettre avec plus de libertés en haut où on sait que dans la dernière passe il va être décisif." Après étude de son effectif, Dall'Oglio a décidé de le replacer plus proche du but et le technicien montpelliérain ne s'en "plaint pas trop".