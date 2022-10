Benfica-PSG: "Je ne comprends plus rien au foot", s'indigne Verratti après la semelle de Fernandez

Victime d’une semelle d’Enzo Fernandez juste avant la pause de la rencontre entre le PSG et Benfica ce mercredi (1-1), Marco Verratti n’a absolument pas compris que le Lisboète écope seulement d’un carton jaune.

Marco Verratti est dans l’incompréhension la plus totale. Ce mercredi soir, lors du match nul entre le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain (1-1), le milieu de terrain italien a été victime d’une violente semelle au niveau du tibia près du rond central. L’auteur de ce vilain geste, Enzo Fernandez, a seulement écopé d’un carton jaune. Insuffisant, selon Verratti, qui aurait aimé que l’arbitre sorte le rouge.

"J'ai parlé avec l'arbitre, je ne comprends plus rien au foot, a pesté le Parisien au micro de Canal+ à l’issue de la rencontre. Au début du championnat, ils nous font des réunions pour nous expliquer que si on met notre pied comme ça au-dessus de la cheville, c'est carton rouge. Il a dit qu'il n'y avait pas d'intensité. J'ai une cheville gonflée. S'il y a plus d'intensité, c'est cassé, mais bon…"

Verratti furieux avant de rentrer aux vestiaires à la pause

Ce geste, survenu quelques instants avant la mi-temps, avait créé de la tension sur la pelouse du stade de la Luz. Furieux, l’Italien avait échangé plusieurs mots doux avec le banc du Benfica avant de rentrer aux vestiaires dans une ambiance houleuse, devant notamment être retenu par des membres du staff parisien.

A l’issue de la rencontre, Neymar s’est également accroché avec le quatrième arbitre, sans que l’on sache la cause exacte de la colère du Brésilien. Au moment de le saluer, le Parisien a caché sa bouche et a eu un mot envers l’officiel, qui n’a pas du tout apprécié. Le quatrième arbitre a alors retenu la main de Neymar, qui s’est dégagé de manière virulente avant de faire un signe du pouce, comme pour féliciter de manière ironique l’arbitre pour sa prestation.