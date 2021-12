Mercato: Berg va s'engager avec Lens

Le milieu de terrain norvégien Patrick Berg va être la première recrue du RC Lens. Double champion de Norvège avec Bodø/Glimt, il avait participé à la gifle historique infligée à l'AS Rome en Conference League.

Lens réalise un sacré coup. Alors que le mercato hivernal s'ouvre officiellement le 1er janvier, le club artésien est en passe de conclure le transfert de Patrick Berg, le milieu de terrain de Bodø/Glimt. Tout juste champion de Norvège pour la deuxième fois avec son club, il va passer sa visite médicale ce vendredi, selon les informations de RMC Sport.

Après des années dans son club formateur, où il a fait ses débuts chez les pros en 2014 (17 buts et 17 passes décisives en 168 matchs toutes compétitions confondues), ce joueur de 24 ans va donc vivre sa première expérience à l'étranger, alors qu'il lui restait un an de contrat.

Issu d'une famille de footballeur

Alors qu'il vient de conclure sa meilleure saison d'un point de vue des statistiques (trois buts et cinq offrandes en 26 matchs de championnat), le milieu s'est surtout fait connaître lors de la rencontre face à la Roma en Conference League (6-1), puisqu'il avait inscrit un but lors de la démonstration des Norvégiens face aux hommes de José Mourinho en octobre dernier. Patrick Berg a également fait ses preuves en sélection, puisqu'il a connu sa première cape en mars 2021 face au Qatar lors des éliminations du Mondial 2022 (neuf sélections depuis), après deux rassemblements passés sur le banc en 2020.

Alors qu'il s'installe tout doucement dans le football norvégien, Patrick suit également les pas de son père Ørjan, de son grand-père Harald et de son oncle Runar, tous internationaux norvégiens et légendes du club de Bodø/Glimt. C'est un renfort de choix au milieu pour Franck Haise, qui pourra compter sur quatre éléments (Seko Fofana, Cheick Doucouré, Yannick Cahuzac et Berg).