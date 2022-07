Mercato: Boateng ne dit pas non à un retour en Bundesliga

Sous contrat avec l'OL jusqu'en 2023, Jérôme Boateng n'exclut pas de retourner en Bundesliga après une expérience plus que décevante en France.

Un an en France et puis s'en va ? Lié encore une saison à l'Olympique Lyonnais, le défenseur central allemand Jérôme Boateng (33 ans) a évoqué un possible départ dans un entretien à Kicker : "Le sujet n'est pas clos, a déclaré l'ancien joueur du Bayern. Je peux imaginer beaucoup de choses en Europe, y compris en Allemagne car c'est un grand championnat, avec de grandes équipes et des grands supporters."

Un départ du défenseur ne serait pas une surprise du côté du Rhône, puisque ses performances sont bien en-deçà des attentes. Promu capitaine d'une équipe bis ce week-end, l'Allemand a coulé face à Willem II (5-0), à l'image de sa formation, confirmant ses limites défensives. Avec le repositionnement en défense centrale de Thiago Mendes, Boateng est clairement poussé vers la sortie.

>> Suivez les dernières infos mercato en direct

Bagarre avec des coéquipiers et mise à l'écart

Pour sa première année en France, Jérôme Boateng est passé par toutes les émotions. S'il voulait apporter son expérience et sa culture de la gagne (27 titres) à un groupe qui n'a rien gagné depuis 2012, l'international allemand a connu quelques problèmes ces dernières semaines, avec des coéquipiers et un membre du staff de Peter Bosz.

Écarté pendant deux matchs, il était revenu dans le groupe lors de la défaite à Lille fin février, mais il a très peu joué, Peter Bosz lui préférant la charnière composée de Thiago Mendes et Castello Lukeba. Une défense qui pourrait être reconduite pour l'entame du championnat le 5 août prochain contre l'AC Ajaccio (21 heures).