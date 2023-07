Mercato: Braithwaite part au clash avec l’Espanyol Barcelone et pourrait prendre sa retraite

Seulement un an après son arrivée à l’Espanyol Barcelone, Martin Braithwaite pourrait quitter la Catalogne, et le buteur est prêt à tout pour y parvenir. Selon Relevo, le Danois a subitement quitté le camp d’entraînement du club. Preuve de son refus d’évoluer avec la formation reléguée en deuxième division, l’ancien Bordelais serait prêt à prendre sa retraite.

Après trois années au FC Barcelone, où il a rarement eu sa chance, Martin Braithwaite décidait l’été dernier de rester en Catalogne. Pas au Barça, mais plus précisément à l’Espanyol Barcelone où il s’est engagé jusqu’en 2025. Une durée que le buteur doit aujourd’hui regretter.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Buteur à 10 reprises la saison dernière en Liga, le Danois n’a pas réussi à éviter la relégation en deuxième division de son club. Si le club ambitionne de remonter, il faudra probablement composer sans Braithwaite. Selon Relevo, l’ancien Bordelais a quitté le centre d’entraînement à Marbella avec toutes ses affaires. Une façon de dire à ses dirigeants qu’il ne faudra pas compter sur ses services pour la saison à venir. Pour arriver à ses fins, le Danois serait même prêt à prendre une décision radicale.

Braithwaite prêt à prendre sa retraite ?

Le média espagnol précise que le joueur est prêt à prendre sa retraite dès l’âge de 32 ans si ses avocats et le club ne trouvent pas une solution pour régler ce problème. Une situation loin de faire les affaires de l’Espanyol qui va devoir faire une croix sur un autre homme fort. Alors qu’il sortait d’une saison à 16 réalisations en Liga, Joselu est parti rejoindre le Real Madrid dans le cadre d’un prêt. Sergi Darder, indispensable dans l’entrejeu, est aussi un candidat à un départ.

Malgré les intentions fermes de Braithwaite, l’Espanyol ne compte pas se laisser faire. Le directeur sportif Fran Garagarza a haussé le ton: "C'est une surprise inattendue et désagréable. Nous avons été choqués. Il m'avait dit qu'il voulait partir. Nous attendons des explications. Nous sommes très déçus et nous ne le permettrons pas. On ne peut pas manquer de respect aux membres de l'Espanyol, ni lui ni à personne d'autre."