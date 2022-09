Liga: Braithwaite a "montré qu'il avait le niveau" pour jouer au Barça

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone cet été, Martin Braithwaite a rebondi chez le voisin, l'Espanyol. Pourtant, l'international danois estime qu'il avait le niveau pour s'imposer sous les ordres de Xavi.

L'expérience de Martin Braithwaite au FC Barcelone ne s'est pas terminée comme espérait le principal intéressé. Recruté à Leganès pour 18 millions d'euros en janvier 2020, l'international danois a quitté les Blaugrana... pour l'Espanyol, le club voisin, où il réussit des débuts très prometteurs (deux buts en trois matchs).

Pourtant, l'ancien toulousain ne souhaitait pas quitter le Camp Nou aussi rapidement. D'autant que sa saison 2021-2022 a été perturbée par une blessure au genou. "C'est comme ça. Je sais comment les choses fonctionnent dans ce monde. Malheureusement, le football est aussi un business, a confié Braithwaite dans une interview pour Ekstrabladet. Je n'ai rien de négatif à dire sur mon aventure à Barcelone. Je pense avoir fait taire de nombreuses critiques. J'étais le meilleur buteur la saison dernière avant de me blesser. Mais ensuite, il y a eu un changement d'entraîneur (Xavi a remplacé Ronald Koeman), il voulait autre chose, et ça fait partie de la vie du football."

Xavi ne comptait plus sur lui

Plombé par une vive concurrence en attaque, avec notamment Memphis Depay, Ferran Torres et désormais Robert Lewandowski, le Danois estime qu'il avait pourtant sa place dans le vestiaire des vice-champions d'Espagne. "J'ai montré que j'avais le niveau pour jouer à Barcelone. Je sais depuis longtemps que l'entraîneur ne croyait pas en moi et que je devais quitter le club. C'est pourquoi je n'ai pris qu'une semaine de vacances. J'ai emmené mon préparateur physique aux États-Unis où je m'entraînais deux fois par jour pour être en bonne forme physique", poursuit-il.

Désormais à l'Espanyol, le joueur de 31 ans a retrouvé le plaisir des terrains. "C'est un peu spécial de changer de club et de rester dans la même ville. Je me suis installé rapidement, et le projet dont je fais partie me convient très bien."