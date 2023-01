Mercato: Brest aurait choisi Eric Roy comme nouvel entraîneur

Selon L’Equipe et Le Télégramme, Brest aurait choisi Eric Roy comme nouvel entraîneur pour remplacer le trio intérimaire nommé après l’éviction de Michel Der Zakarian en octobre dernier.

Brest tient son nouvel entraîneur. Selon L’Equipe et Le Télégramme, les dirigeants bretons auraient choisi Eric Roy (55 ans), ancien milieu de terrain de Nice, Lyon ou Marseille. Grégory Lorenzi, directeur sportif, avait annoncé la nomination du nouveau technicien cette semaine après la défaite à Monaco (1-0), dimanche. "Le club communiquera en début de semaine prochaine", avait-il confié. Cela est donc imminent.

Roy n'a plus entraîné depuis 2011

Selon Le Télégramme, Roy a été aperçu à l’aéroport de Brest-Guipavas lundi. Il devrait donc prochainement prendre la succession du trio mené par Julien Lachuer, Bruno Grougi et Yvan Bourgis qui assurait l’intérim depuis l’éviction de Michel Der Zakarian à la mi-octobre alors que le Stade occupait la dernière place de L1. Trois mois et sept matchs plus tard (deux victoires, un nul, quatre défaites), les Bretons sont 17es et premiers relégables à deux points d’Ajaccio, premier non relégable.

Eric Roy n’a plus exercé comme entraîneur depuis une expérience de huit mois sur le banc de Nice en 2010-2011. Depuis cette expérience, il a été nommé directeur sportif du Gym (2011-2012), à Watford (2019-2020) et manager sportif de Lens (2017-2019). Il a aussi occupé le rôle de consultant chez RMC Sport (sur la Premier League notamment) et pour les matchs de Coupe de France pour France Télévisions. Il s’était d’ailleurs retrouvé sous le feu des critiques en mai dernier pour ses commentaires jugés partiaux en faveur de Nice lors de la finale face à Nantes.

Depuis le départ de Der Zakarian, plusieurs profils avaient été étudiés par les dirigeants brestois, dont celui de Habib Beye (Red Star). Mais Eric Roy, qui dispose du diplôme BEPF pour entraîneur, devrait finalement être l’heureux élu. Selon L’Equipe, le trio Lachuer-Grougi-Bourgis pourrait être conservé. Lachuer, ancien gardien d’Amiens, devrait notamment récupérer un poste d’adjoint après l’arrivée de Christophe Revel comme entraîneur des gardiens.