Tennis: Benoît Paire régale au foot à l'entraînement du Stade Brestois

Engagé au tournoi Challenger de Brest cette semaine, Benoît Paire en a profité pour faire un crochet du côté du centre d'entraînement du Stade Brestois ce jeudi, où il s'est essayé à une série de reprises de volées, avec beaucoup de succès.

Tout semble aller mieux pour Benoît Paire. Après une passe difficile, où l'Avignonais a même envisagé d'arrêter le tennis, le sourire semble retrouvé. Le Stade Brestois a publié sur ses réseaux sociaux des images de Benoît Paire, en train de s'essayer à des exercices de frappes face aux gardiens bretons. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il se débrouille plutôt bien. Presque toutes ses tentatives ont été cadrées, et certaines victorieuses. De quoi envisager une reconversion?

Un goût retrouvé pour le tennis

Vainqueur d'Ajdukovic au premier tour, Benoît Paire affrontera Sels ce jeudi au deuxième tour du tournoi Challenger de Brest. Actuel 177e mondial, le Français semble avoir retrouvé l'amour de jouer au tennis. Il s'est confié à la presse après son match du premier tour. "Ça fait un moment que le public est derrière moi. Je sens qu'ils ont envie de m'aider, c'est moi qui déconne depuis deux ans. Je suis là pour gagner le tournoi. Je sens que le niveau revient, les jambes reviennent", s'est-il satisfait, dans des propos relayés par Univers Tennis.

"Je pense que si je vais bien mentalement et que je me sens bien physiquement, je peux revenir à mon meilleur niveau et être à nouveau dans le top 30 ou le top 20. Je dois commencer ici aux Challengers, gagner des matchs et des tournois", avait t-il prévenu en début de mois dans la presse portugaise.