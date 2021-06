Mercato: Brest avance avec Der Zakarian

Brest travaille ces derniers jours sur le nom de son futur entraîneur, pour succéder à Olivier Dall'Oglio. Après avoir étudié plusieurs profils, les dirigeants ont défini comme priorité Michel Der Zakarian, qui reste sur une expérience de quatre saisons avec Montpellier.

A la tête du Stade Brestois pendant deux saisons, Olivier Dall'Oglio s'est engagé ces derniers jours à Montpellier. Son prédécesseur pourrait faire le chemin inverse. Après avoir reçu et étudié plusieurs profils d'entraîneur dont celui d'Adrian Ursea, Brest a avancé ces derniers jours avec Michel Der Zakarian.

Plusieurs rendez-vous ont eu lieu entre les différentes parties et les négociations ont avancé, sans accord pour l'instant. Michel Der Zakarian est également dans les petits papiers d'un projet de repreneurs à Bordeaux, mais la lenteur et les incertitudes des événements poussent aujourd'hui l'ancien entraîneur de Montpellier vers la Bretagne. Les discussions vont se poursuivre dans les prochains jours.

Habitué des bancs de Ligue 1, Michel Der Zakarian reste sur une expérience de quatre saisons avec Montpellier, réussie puisqu'il a réussi à terminer dans le top 10 à chaque fois. En signant à Brest, il retrouverait un club qui a terminé 17e du dernier championnat, se sauvant à la dernière journée... grâce à une victoire de Montpellier qui a laissé Nantes à la 18e place.

Perraud sur le départ à Brest

Dans la foulée de l'annonce du départ du Michel Der Zakarian, le technicien avait reçu notamment un bel hommage d'Andy Delort. "J'ai été touché par l'annonce de son départ car ça fait trois saisons qu'on travaille ensemble. J'ai aimé travailler avec lui et il m'a beaucoup apporté et appris, avait confié l'international algérien. Il a fait progresser le club aussi. Tout le monde a été touché. Quand on est footballeur, on se voit parfois plus que notre propre famille."

En cas de signature à Brest, Michel Der Zakarian ne pourra certainement pas compter sur Romain Perraud. Comme annoncé par L'Equipe, des négociations sont avancées entre Brest et Southampton pour le transfert du latéral gauche mais aucun accord encore entre les deux clubs. Il y a un deuxième club, dont le nom n'a pas filtré, qui négocie également avec Brest. Le transfert sera supérieur à 10 millions d'euros.