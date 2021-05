Serie A: la Juve entretient l'espoir, Theo Hernandez en feu pour le carton XXL de l'AC Milan

A la lutte pour une place en Ligue des champions, la Juventus est venue à bout de Sassuolo (3-1) lors d'une 36e journée de Serie A marquée par les victoires des six premiers du classement, donnant lieu à un statu quo en haut de tableau.

La Juventus Turin n’a pas encore dit son dernier mot. Après avoir perdu le titre, la Vieille Dame (5e) doit batailler pour décrocher une qualification en Ligue des champions. Grâce à sa victoire ce mercredi sur le terrain de Sassuolo (3-1), elle est revenue à un point de la quatrième place occupée par Naples, dernier passeport pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Ce succès, elle le doit en grande partie à son vétéran Gianluigi Buffon (43 ans), qui a repoussé un penalty en début de partie. Elle le doit aussi à Adrien Rabiot, buteur d'une belle frappe du gauche, et au duo Cristiano Ronaldo-Paulo Dybala. Décisif, le Portugais et l'Argentin ont tous les deux atteint la barre des 100 buts inscrits sous le maillot turinois. Une belle façon de répondre aux critiques.

Theo Hernandez marque les esprits

Un peu plus haut au classement, l'AC Milan (3e) a signé le carton de la soirée avec un 7-0 infligé au Torino, à l'extérieur et sans Zlatan Ibrahimovic, blessé. Mais avec notamment un triplé d'Ante Rebic et un doublé de Theo Hernandez, auteur d'une saison XXL. De quoi espérer grappiller une place dans les 26 de Didier Deschamps pour l'Euro cet été ? Réponse mardi prochain.

Les joueurs de Stefano Pioli affichent 75 points au compteur, comme l'Atalanta (2e), qui n'a pas tremblé devant Benavento (2-0). Pas de problème non plus pour l'Inter, déjà sacré champion, qui a mangé l'AS Rome (3-1) avec une nouvelle réalisation de Romelu Lukaku. Le Belge en est désormais à 22 buts cette saison en Serie A. Comme Luis Muriel, l'avant-centre colombien de Bergame. Seul Ronaldo fait mieux avec ses 28 buts. Pointée à la septième place, la Roma ne peut plus accrocher la Ligue Europa.

Sixième, juste devant son rival de toujours, avec un match en moins, la Lazio a assuré l'essentiel en venant à bout de Parme (1-0) au bout du temps additionnel grâce à son buteur Ciro Immobile. Il ne reste plus que deux journées à disputer en Serie A et le suspense reste total pour la course à l'Europe.