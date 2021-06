Mercato: la Juventus prolonge le prêt de Morata

Álvaro Morata évoluera toujours sous le maillot de la Juventus la saison prochaine. Le prêt de l'attaquant espagnol a été prolongé d'une année supplémentaire, soit jusqu'au 30 juin 2022.

Pas de répit pour le mercato pendant l'Euro. Actuellement avec la sélection espagnole, Alvaro Morata a scellé son avenir en club pour la saison prochaine. Dans l'air depuis quelque temps, le prêt de l'Espagnol à la Juventus a été prolongé d'une année supplémentaire, a officialisé le club turinois.

>> Les infos mercato en direct

Déjà prêté par l'Atlético de Madrid lors de l'exercice précédent, l'avant-centre de 28 ans a repris des couleurs en Italie, inscrivant un total de 20 buts et délivrant 12 passes décisives avec la Juventus.

De quoi convaincre les Bianconeri d'entreprendre des discussions avec l'Atlético de Madrid pour le conserver. Pas vraiment décidée à lever l'option d'achat estimée à 35 millions d'euros, la Juventus a finalement trouvé un terrain d'entente sur les bases d'un nouveau prêt pour la saison 2021-2022.

Un rendement offensif important

Si la Juventus n'a pas dévoilé les chiffres de ce nouvel accord, les chiffres qui circulent dans la presse italienne et ibérique font état d'un nouveau prêt payant à hauteur de 10 millions d'euros, sur les mêmes bases que celui conclu l'an dernier.

L'attaquant de 28 ans va donc disputer une quatrième saison sous le maillot de la Juve, après son premier passage au club (2014-2016) et son retour dans les rangs piémontais l'an passé.

"Revenir ici est vraiment très agréable. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus matûre en tant que personne et en tant que footballeur. Je suis au bon endroit au bon moment, je reviens avec plus d'expérience que la première fois", s'est réjouit Alvaro Morata après l'annonce officielle de la Juventus.