Mercato: Buffon se verrait bien jouer au Mexique ou aux États-Unis

À 43 ans, Gianluigi Buffon envisage encore de continuer sa carrière. Le gardien italien, actuellement au Parma Calcio, ne ferme pas la porte à un départ au Mexique ou aux États-Unis.

Un face-à-face entre Gianluigi Buffon et André-Pierre Gignac, devant des milliers de supporters mexicains? Cette scène improbable se réalisera peut-être un jour. Le célèbre gardien italien a en tout cas confié qu'il se verrait bien évoluer en Liga MX, ou bien en Major League Soccer, avant la fin de sa carrière. "J'aimerais jouer au Mexique ou aux États-Unis", a confié le joueur de 43 ans, dans un entretien accordé au légendaire attaquant bulgare Hristo Stoichkov à TUDN, diffuseur des deux compétitions sur le continent nord-américain.

"Ce sont des expériences que j'aimerais vivre", a assuré l'actuel gardien du Parma Calcio en Serie B. "Une fois qu'on remontera en Serie A avec Parme, on verra, a-t-il ajouté. Si vous me demandez ce que je ferai demain, la vérité est que je ne sais pas si je serai dirigeant ou entraîneur. Me connaissant, je pense que je veux juste m'améliorer".

Avec la C1 en poche, il aurait déjà raccroché

Gianluigi Buffon fêtera ses 44 ans le 28 janvier. S'il avait dû se contenter de 14 matchs (dont 8 en championnat) la saison passée avec la Juventus, le vétéran a pris part cette année à 18 rencontres de Serie B avec Parma, son club formateur.

Sur le même sujet Italie: la Coupe du monde 2022, le "rêve" de Gianluigi Buffon

Mais s'il avait remporté la Ligue des champions à la Juve ou au Paris Saint-Germain, le champion du monde 2006 ne serait sans doute plus en train de fouler les terrains. "Le fait de ne pas avoir gagné la C1 est ce qui maintient pour esprit de compétition. Je me maintiens en forme et je respecte ainsi mon sport. Si j'avais gagné la Ligue des champions, peut-être que je serais déjà à la retraite, car je n'aurais pas eu d'objectifs importants à atteindre".