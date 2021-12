MLS: comme Payet, un joueur de New York touché par un jet de canette en pleine finale

La finale du championnat nord-américain de football (MLS) a été interrompue ce samedi pendant quelques instants. En cause: après l'ouverture du score de New York City, qui a été sacré champion face aux Portland Timbers à l'issue d'une séance de tirs au but (1-1, 4 tab à 2), un joueur a été touché à la tête par un jet de canette de bière. L'agresseur a été interpellé et banni du stade de Portland.

C'est une scène qui en rappelle forcément d'autres, notamment du côté de la Ligue 1 et les deux exemples cette saison qui ont touché Dimitri Payet. La finale ce samedi du Championnat nord-américain de football (MLS), entre New York City et Portland, a été interrompue pendant quelques instants en raison d'un jet de canette, touchant un joueur.

Après l'ouverture du score de New York City, au moment de la célébration des joueurs, le Paraguayen Jesus Medina a été touché à la tête par une canette de bière lancée depuis les tribunes. Le joueur a pu reprendre la rencontre et son agresseur a été interpellé et aussitôt interdit de stade par les Portland Timbers qui accueillaient cette finale 2021. "Le fan qui a lancé l'objet a été éjecté du match et a été banni de Providence Park. Il n'y a aucune tolérance pour un comportement de ce genre", a fustigé l'équipe des Portland Timbers, sur ses réseaux sociaux.

La partie s'est bien poursuivie malgré cet incident à l'issue du but inscrit par Valentin Castellanos. Le scénario aurait pu être cruel pour l'équipe de Ronny Deila, qui a dû digérer un sacré coup du sort quand Portland a égalisé dans les dernières secondes du temps réglementaire sur un improbable tir de la dernière chance de Felipe Mora.

Malgré les protestations des New-Yorkais, qui réclamaient un hors-jeu, le but a été validé par l'arbitre. En prolongation, aucune des deux équipes n'a pris l'ascendant malgré un beau tir du milieu paraguayen de Portland Christian Paredes, stoppé in extremis par un plongeon du gardien new-yorkais Sean Johnson.

La première franchise new-yorkaise à remporter le titre MLS

City s'imposait finalement 4-2 dans la séance de tirs au but, Johnson parvenant à bloquer deux tentatives, tandis que le défenseur péruvien Alex Callens offrait à son club le titre en marquant son tir au but. "C'était un match de dingue", a commenté Deila qui a tenu sa promesse, faite avant la rencontre, de se déshabiller en public en cas de victoire, ne gardant que ses sous-vêtements. "On contrôlait complètement le jeu et je pensais qu'on allait gagner en 90 minutes. Et puis ils ont marqué. On était brisés".

Quatrième de la conférence Est à l'issue de la saison régulière, New York City a successivement éliminé Atlanta (2-0), New England (2-2, 5 tab à 3) et Philadelphie (2-1), avant d'atteindre la première finale de sa jeune histoire et de succéder à Columbus, sacré en 2020 et absent cette année des play-offs.



City, qui dispute ses matches à domicile au Yankee Stadium, la stade de l'équipe mythique de baseball du même nom, est la première franchise new-yorkaise à remporter le titre MLS. Son grand rival, les New York Red Bulls, court toujours depuis 1996 après cette consécration. L'ancien club de Thierry Henry a été éliminé cette année dès le premier tour des play-offs.