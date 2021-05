OM: Mozer présente Gerson... et le prévient

Carlos Mozer, ancien défenseur de l’OM, estime que recruter Gerson serait un bon choix pour le club phocéen, allant même jusqu’à le comparer sur un point à un autre Brésilien passé par Marseille, Luiz Gustavo. Mais en cas d'arrivée à l'OM, il devra changer son comportement.

Alors que son arrivée en Provence semble se préciser, Gerson vient d’être validé par une ancienne gloire de l’OM. Le milieu de Flamengo est décrit par Carlos Mozer, lui aussi passé par le club carioca, comme "un garçon très technique, avec beaucoup de puissance dans les jambes, ce qui lui permet de très bien protéger son ballon".

"Il dribble, il frappe, joue court, joue long"

"Il est assez agressif, défensivement, il peut vous rappeler Luiz Gustavo, poursuit le triple champion de France dans les colonnes de La Provence. Mais c’est surtout un organisateur de jeu, qui aime entrer dans la surface adverse, marquer, faire des passes décisives. Il est très polyvalent, capable de récupérer et de partir directement vers le but adverse".

Le milieu de terrain relayeur mais aussi offensif, donc, présenterait une large palette de jeu selon Mozer: "Ici, on l’appelle ‘Koringa’, le joker comme dans un jeu de cartes, parce qu’il peut s’adapter à de nombreuses positions dans le match. Ça permet au coach de le faire évoluer plus offensivement ou plus défensivement, plus axial ou sur le côté gauche. Il dribble, il frappe, joue court, joue long, se déplace avec beaucoup de facilité, car il n’est pas lourd".

"Quand un Brésilien part en Europe, il doit modifier son comportement"

Une polyvalence qui pourrait être un plus dans une formation qui serait prête à débourser 25 millions d’euros (plus des bonus), alors que sa première expérience en Europe n’avait pas été une franche réussite. "Gerson peut réussir à Marseille comme il le fait au Brésil, explique l’ancien défenseur marseillais (1989-1992). Son passage en Italie, à la Roma et à la Fiorentina, n'a pas été couronné de succès, mais il était très très jeune. Quand un Brésilien part en Europe, il doit modifier son comportement. Moi, j'étais déjà un gros compétiteur à Flamengo, je n'ai eu aucun problème d'adaptation".

Enfin, Carlos Mozer estime que Gerson, en cas d’arrivée à l’OM, va devoir redoubler d’efforts et de travail pour s’imposer et s’appuyer sur ce qui n’a pas fonctionné en Serie A: "Les joueurs offensifs brésiliens croient souvent que leur technique va suffire. Or, en Europe, il faut beaucoup plus travailler. Pour résumer, il avait la grosse tête parce qu'il avait vite rencontré le succès".