Mercato: le PSG a trouvé un accord avec West Ham pour le transfert de Kehrer

Le défenseur central allemand Thilo Kehrer va s'engager avec West Ham en Premier League. Le club anglais est tombé d'accord avec le Paris Saint-Germain.

L’opération dégraissage au PSG est en bonne voie. Un accord a été trouvé ce mardi entre le PSG et West Ham pour le transfert du défenseur central allemand Thilo Kehrer (25 ans, sous contrat jusqu'en 2023). Avec les arrivées de Nordi Mukiele, capable de couvrir deux postes, et d’un éventuel défenseur central de métier espéré d’ici la fin du mercato, l’avenir de l’Allemand s’était assombri dans la capitale. L’international allemand, régulièrement titulaire avec sa sélection, va désormais poursuivre sa carrière en Angleterre dans l'optique de conserver une chance de disputer la Coupe du monde au Qatar. Thilo Kehrer est attendu en Angleterre ce mardi pour passer sa visite médicale.

Au frigo après la tournée au Japon

Bien qu’il ait pris part à la tournée au Japon du Paris Saint-Germain dans le cadre de la préparation estivale du club de la capitale, Thilo Kehrer s’est rapidement ajouté à la liste des "indésirables" à son retour à Paris. Avec Georginio Wijnaldum, parti depuis en prêt à la Roma, Thilo Kehrer a donc fait partie de ces lofteurs pour qui le club cherchait impérativement une porte de sortie, conformément au souhait de la nouvelle direction sportive. Christophe Galtier a très tôt annoncé son intention de réduire le groupe d’entraînement pour travailler dans de meilleures conditions la semaine.

"Je pense que l’effectif doit être réduit, avait-il déclaré le 5 juillet. On en a beaucoup parlé avec la direction. On ne peut pas avoir toute une saison des joueurs qui ne jouent pratiquement pas. Ils sont malheureux. On va faire en sorte de trouver la bonne taille de l’effectif pour que tout le monde puisse participer à cette saison."

Dina Ebimbe va lui aussi quitter le PSG

Galtier ne comptant pas sur lui, Kehrer s’est fait montrer la porte de sortie. Et il ne devrait pas être le seul à quitter la capitale dans les jours qui viennent. Eric Junior Dina Ebimbe s'apprête d'ailleurs à en faire de même en signant à Francfort. S’il reste là encore quelques détails à régler entre les deux clubs, le dossier devrait être définitivement bouclé avant la fin de la semaine. Les échanges ont connu un gros coup d'accélérateur depuis le départ de Kostic du club allemand.