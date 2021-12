Mercato: c'est officiel pour Paulo Sousa, qui quitte la Pologne pour Flamengo

Paulo Sousa s'est officiellement engagé avec Flamengo pour deux saisons, ce mercredi. Il quitte la sélection polonaise en mauvais termes, à quelques semaines des barrages de la Coupe du monde 2022.

L’information avait fuité depuis quelques jours, c’est désormais officiel: Paulo Sousa est le nouvel entraîneur de Flamengo. Sur ces réseaux sociaux, le club brésilien a officialisé l’arrivée du Portugais de 51 ans pour deux saisons. Jusqu’à ce mercredi, il était encore sous contrat avec la sélection polonaise, qui doit prochainement disputer les barrages pour le Mondial au Qatar, ce qui lui a valu des reproches très virulents.

Sousa ne sera donc pas sur le banc pour Pologne-Russie, en mars, premier match des barrages qui doivent déterminer si les Aigles blancs pourront disputer une deuxième Coupe du monde de rang. "Il s'agit d'un comportement extrêmement irresponsable, incompatible avec les déclarations passées de l'entraîneur, avait critiqué Cezary Kulesza, président de la Fédération polonaise. Par conséquent, j'ai fermement refusé de résilier son contrat.

Une clause de 300 000 euros activée ?

Selon ESPN Brasil, Sousa pouvait tout de même quitter ses fonctions, même sans l’aval de la fédération, s’il payait une clause de 300 000 euros pour rompre son contrat. En prévision de ce départ, la Pologne avait d’ailleurs déjà commencé à lui chercher un remplaçant. Le poste aurait été proposé à Adam Nawałka, ex-sélectionneur polonais entre 2013 et 2018, qui serait tenté par le défi.

Que l’on connaisse ou non un jour les dessous de ce transfert, la cote de popularité de Sousa en aura pris un sacré coup. D’après Monika Bondarowicz, conseillère de Robert Lewandowski, actuellement en vacances, ce dernier aurait été "surpris et choqué" de son départ. "Pour moi, la façon dont il s’est comporté est un scandale absolu, a de son côté asséné l’ancien gardien de but Arkadiusz Onyszko à TVP Sport. Il part parce qu’on lui propose plus d’argent. C’est une honte. Pour moi, c’est juste un traître. Comme si un père partait en laissant ses enfants."