Mercato: annoncé à Flamengo, Paulo Sousa au cœur d’un litige avec la Fédération polonaise

L’ancien coach de Bordeaux et actuel sélectionneur de la Pologne Paulo Sousa pourrait rejoindre Flamengo, selon les médias brésiliens. Mais le président de sa Fédération s’y est publiquement opposé, dénonçant "un comportement extrêmement irresponsable".

Paulo Sousa va-t-il claquer la porte de la sélection polonaise, moins d’un an après son arrivée? L’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux (2019-2020) semble en tout cas en plein conflit avec sa fédération. Annoncé proche de Flamengo, le Portugais s’est visiblement attiré les foudres de son président et pourrait régler la situation… en payant lui-même ses indemnités de départ.

Tout est parti de l’information relayée par les médias brésiliens et portugais, qui indiquent que Sousa va rejoindre le club brésilien de Flamengo prochainement, plutôt que Jorge Jesus. Quelques heures plus tard, ce dimanche, le président de la Fédération polonaise en personne, Cezary Kulesza, en colère, a confirmé les envies de départ de son sélectionneur dans un tweet.

"Il s'agit d'un comportement extrêmement irresponsable"

"Aujourd'hui j'ai été informé par Paulo Sousa qu'il voulait résilier le contrat d'un commun accord en raison d'une offre d'un autre club, confirme-t-il. Il s'agit d'un comportement extrêmement irresponsable, incompatible avec les déclarations passées de l'entraîneur. Par conséquent, j'ai fermement refusé".

Selon le témoignage recueilli par le journaliste local Sebastian Staszewski, le président estime également que la sélection polonaise "n’est pas un lieu de travail temporaire", alors que les barrages qualificatifs à la Coupe du monde se présenteront en mars. La Pologne doit affronter la Russie, puis, en cas de victoire, la Suède ou la République tchèque.

L'officialisation serait toute proche

Enfin, UOL indique que l’indemnité de départ du technicien portugais, estimée à "trois salaires", soit 300.000 euros, pourrait être payée par Paulo Sousa lui-même. Les négociations avec Flamengo seraient closes et l’officialisation serait toute proche, selon les dernières informations de Record.

Depuis sa prise en main en janvier dernier, Sousa a entraîné la sélection polonaise à 15 reprises, pour un bilan de 6 victoires, 5 nuls et 4 défaites, et surtout une élimination décevante au premier tour de l’Euro 2021. Un départ dans un tel fracas viendrait ternir encore un peu plus ce bilan en demi-teinte.