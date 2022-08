Mercato: c'est quasiment bouclé pour Fabian Ruiz au PSG, selon la presse italienne

Les derniers échos en Italie font état d'avancées significatives dans les négociations entre Naples et le Paris Saint-Germain pour le transfert de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain espagnol serait attendu lundi à Paris.

Christophe Galtier attend trois recrues supplémentaires, une par ligne (défense, milieu, attaque), d’ici la fin du mercato. L’une d’entre elles devrait pointer le bout de son nez en début de semaine prochaine. Le Paris Saint-Germain est tout proche d’enregistrer le transfert de Fabian Ruiz, selon une information de la Raï, confirmée dans la soirée par le journaliste Fabrizio Romano, généralement très bien renseigné.

Cela a toujours été une question de temps dans ce dossier, et l’attente des supporters parisiens touche à sa fin. Un contrat de cinq ans attend le milieu de terrain espagnol du Napoli, lequel s’est très rapidement mis d’accord avec le Paris Saint-Germain. Reste au deux clubs à s’entendre rapidement sur le règlement de l’addition (le mercato ferme ses portes jeudi), indique la Raï. Car c’est sur ce dernier point que la négociation achoppe.

Le PSG fait peau neuve au milieu

Le Paris Saint-Germain et Naples auraient convenu d’un transfert à 22 millions d’euros (+3M€), mais le club italien souhaiterait un paiement en trois fois, là où le PSG réclamerait un règlement en quatre échéances. "Ces derniers jours, ça va beaucoup bouger. Des joueurs chez nous sont en instance de départ, d’autres attendent pour venir nous rejoindre", avait prévenu Christophe Galtier vendredi, avant la réception de l’AS Monaco ce dimanche (20h45), en Ligue 1.

L’entraîneur du PSG avait à l’esprit le cas du milieu de terrain espagnol, capable de couvrir plusieurs postes, dans un milieu à trois ou dans un double pivot. Depuis qu’il a entamé des démarches pour quitter son club, avec lequel il est engagé jusqu’en 2023, Fabien Ruiz s’entraîne en marge du groupe à Naples.

Il n’a pas pris part au moindre match de son équipe, Luciano Spalletti ayant choisi de l’écarter. "Je parle à tous les joueurs. Il ne sera sûrement pas ravi, on s'est dit des choses. Tout dépend de la volonté des parties", déclarait le coach italien ce samedi, en conférence de presse.

Ce qui ressemblait de près à une impasse, dans la mesure où le dossier semblait enterré ces derniers jours, devrait finalement aboutir à une issue positive. Et réjouir à la fois le joueur, qui n’en pouvait plus de ne pas jouer, et le Paris Saint-Germain, qui boucle son recrutement au milieu de terrain.

Un secteur de jeu qui devrait enregistrer dans les prochains jours les départs de Leandro Paredes, Ander Herrera et Idrissa Gueye. Dans le sens des arrivées, Paris a accueilli Vitinha et Renato Sanches. Avec Marco Verratti, Danilo Pereira, le jeune Warren Zaïre-Emery et bientôt Fabian Ruiz, Paris est paré à affronter une saison inédite, entrecoupée par la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).