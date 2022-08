Manchester United: la réponse ambigue de Ten Hag sur l'avenir de Ronaldo

S'il maintient que le club de Manchester United compte sur lui cette saison, l'entraîneur des Red Devils Erik Ten Hag a pris soin de ne pas trop s'avancer sur le sujet à quatre jours de la fin du mercato.

Sans être aussi inspiré que face à Liverpool (2-1), Manchester United a confirmé son regain de forme en Premier League en alignant samedi deux victoires consécutives pour la première fois depuis février. Les Reds Devils sont allés s’imposer sur le terrain des Saints de Southampton (1-0) sans encaisser le moindre but à l’extérieur, ce qui n’était plus arrivé depuis le mois de décembre 2021. De quoi donner à Erik Ten Hag une marge de manœuvre plus importante pour imposer ses idées et voir son projet de jeu prendre forme. Avec ou sans Cristiano Ronaldo ?

Ten Hag: "Nous nous en tenons au plan"

Comme face à Liverpool, l’attaquant portugais a démarré la rencontre sur le banc au coup d’envoi, entrant à la 68e de jeu, à la place de Jadon Sancho. Touché au genou droit, le Portugais a semblé souffrir mais il a tenu sa place sur le terrain, sans toutefois parvenir à se montrer décisif. A quelques jours seulement de la fin du mercato, dont la clôture est prévue mercredi prochain, l’avenir de CR7 est toujours aussi incertain. Annoncé au Sporting, le sextuple Ballon d’or pourrait tout aussi bien rester à Manchester United où il est encore sous contrat jusqu’en 2023.

Interrogé par BT Sport, l’entraîneur de Manchester United Erik Ten Hag a soufflé le chaud et le froid sur un sujet brûlant, pesant chacun de ses mots: "Je ne peux pas vous le dire. On a préparé la saison avec lui. Nous nous en tenons au plan. S’il y a des joueurs disponibles alors nous frapperons. Nous avons toujours l’intention de renforcer l’équipe. Nous serons très attentifs jusqu’à la dernière seconde avant la fermeture du marché des transferts." Officiellement, Manchester United ne souhaite pas vendre Cristiano Ronaldo, et Ten Hag s'en tient à cette ligne, mais l'arrivée d'un renfort offensif pourrait jouer un rôle important dans l'avenir de CR7.