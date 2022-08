Mercato: ça coince pour Cavani à Valence, Nice reste à l'affût

S'il a bien trouvé un accord contractuel avec Valence, Edinson Cavani est confronté aux besoins d'un club qui doit vendre avant de le recruter. Nice espère en profiter.

C'est l'un des gros dossiers, avec celui de Cristiano Ronaldo, dont l'épilogue est très attendu, à quatre jours de la fin du mercato. Edinson Cavani a bien trouvé un accord contractuel avec le FC Valence en début de semaine, comme l'a révélé RMC Sport. Un contrat d'une année (et une autre en option) attend même l'ancien joueur du PSG. Néanmoins, l'équipe entraînée par Genarro Gattuso souhaite vendre avant de pouvoir boucler l'arrivée du Matador. Les jours passent et le 1er septembre, date de la fin du mercato, approche. De quoi faire cogiter l'international uruguayen. Et surtout donner des idées à d'autres prétendants, qui essayent d'en profiter pour détourner l'attaquant libre de tout contrat.

>> Les infos mercato EN DIRECT

L'OGC Nice préparerait une offre record pour Cavani

Ils sont trois à tenter de créer la surprise en arrachant le joueur des mains du club espagnol. En Liga, les clubs sont même au nombre de deux susceptibles de coiffer leur rival. La Real Sociedad, pour commencer, a besoin de remplacer l'attaquant suédois Alexander Isak, parti à Newcastle pour environ 70 millions d'euros. Villarreal reste également à l'affût en cas d'opportunité. Le troisième club potentiellement intéressé s'avère être Nice. Le Gym est toujours à l'affût malgré deux refus de Cavani. Il se murmure même en coulisses que les Aiglons pourraient dégainer une offre salariale record pour attirer dans leurs filets l'attaquant aux plus de 350 buts en carrière, toutes compétitions confondues (200 avec le PSG).