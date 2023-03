Mercato: le Barça admet publiquement discuter avec le clan Messi pour un retour

À l'occasion d'une conférence de presse organisée pour le lancement d'un événement du centre de formation, Rafa Yuste, le vice-président du Barça, a affirmé publiquement "être en contact" avec l'entourage de Lionel Messi. En fin de contrat en juin avec le PSG, "la Pulga" se rapproche, peut-être, d'un retour en Catalogne.

Petit à petit, les déclarations d'amour du Barça envers Lionel Messi s'accumulent ces dernières semaines. Au point de voir le joueur du PSG, en fin de contrat à Paris en juin prochain, retrouver son club de toujours cet été ? L'hypothèse n'est, quoi qu'il en soit, pas exclue par le club catalan.

"Nous avons des contacts avec Messi", confirme le vice-président du Barça

Ce vendredi, en marge du lancement d'un événement du centre de formation blaugrana, c'est le vice-président Rafa Yuste qui a réaffirmé son attachement à l'Argentin, selon les retranscriptions des quotidiens catalans Sport et Mundo Deportivo. "J'aimerais qu'il revienne et je suis sûr que de nombreux fans partagent mon avis. Je crois que les histoires de la vie doivent bien se terminer et c'est pourquoi nous avons des contacts avec Messi, bien sûr. (...) Je pense que c'est la chose la plus naturelle à faire. Quand on est amoureux de quelqu'un, on perd le contact, mais on veut rester amoureux. Et je pense que Leo est également amoureux du Barça et de la ville de Barcelone. Je pense que le destin rendra les choses possibles. Voyons si nous pourrons avoir à nouveau Leo à Barcelone."

"J'aimerais que Messi revienne mais cela ne dépend pas que de moi", précise Xavi

Pour autant, Yuste a exclu une offensive immédiate afin de faire revenir le septuple Ballon d'or. "Il reste deux mois pendant lesquels nous devons travailler, en particulier Mateu (Alemany) et Jordi (Cruyff), pour présenter d'abord notre plan de faisabilité à Javier Tebas, le président de la Liga. Ensuite, si les conditions sont remplies (...) on exposerait la possibilité de l'accueillir. Mais on ne veut pas se mêler de la vie quotidienne du PSG", a-t-il expliqué.

De son côté, Xavi, l'entraîneur du Barça, a exposé la même volonté de voir son ancien partenaire revenir au bercail, lors d'une conférence de presse en amont du match face à la lanterne rouge Elche samedi soir (21 heures) : "J'aimerais que Messi revienne. C'est un sujet sur lequel nous travaillons, mais cela ne dépend pas que de moi. Cela dépend de son bonheur et s'il veut revenir. Mais ce n'est pas le moment de parler de cela, nous devons être concentrés sur ce qui vient et ne pas penser aux signatures. Je serai le premier heureux, mais ce n'est pas le moment."